Hightech-Diagnostik ohne lange Wartezeiten

Modernste Bildgebung, rasche Termine und ein breites Leistungsangebot: Das Diagnosezentrum Brigittenau setzt auf Service, Kompetenz und innovative Medizintechnik.

Wer eine schnelle und verlässliche radiologische Untersuchung benötigt, findet im Diagnosezentrum Brigittenau ein umfassendes Angebot an modernen Diagnoseverfahren. Direkt gegenüber dem Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus gelegen, ist das Institut sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto bequem erreichbar.

Breites Spektrum moderner Untersuchungen

Das Zentrum bietet sämtliche wichtigen Leistungen der modernen Bildgebung an. Dazu zählen Röntgen, Ultraschall, Mammographie, Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT). Ergänzt wird das Angebot durch Knochendichtemessungen, Durchleuchtungsuntersuchungen sowie spezielle Formen der Schmerztherapie.

Serviceorientierung steht im Mittelpunkt

Besonderen Wert legt das Diagnosezentrum auf einen unkomplizierten Ablauf. Für Röntgen-, Ultraschall- und Mammographieuntersuchungen ist keine Terminvereinbarung erforderlich. Die Befunde von Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen stehen den Patientinnen und Patienten unmittelbar online zur Verfügung. Für MRT-, CT- und Kontrastmitteluntersuchungen werden zudem rasche Termine angeboten.

Neues Angebot in der Schmerztherapie

Mit Juli 2026 erweitert das Diagnosezentrum Brigittenau sein medizinisches Leistungsspektrum um die CT-gezielte Infiltration. Diese Methode ermöglicht eine besonders präzise Behandlung von Beschwerden bei Bandscheibenvorfällen, Hexenschuss oder Lumboischialgie. Ziel ist eine rasche und gezielte Schmerzlinderung.

Kompetente Betreuung vor Ort

Neben modernster Technik setzt das Institut auf persönliche Betreuung. Ein erfahrenes Team begleitet die Patientinnen und Patienten während der Untersuchung und sorgt für eine kompetente und einfühlsame Versorgung. Damit verbindet das Diagnosezentrum Brigittenau moderne Radiologie mit einem hohen Maß an Servicequalität.

Diagnosezentrum Brigittenau

Pasettistraße 71–75

1200 Wien

Weitere Informationen unter dzb.at oder telefonisch unter 01/350 26 26.