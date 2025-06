Wien läuft, Wien klingt: Marathon trifft Musikverein

Der Vienna City Marathon 2026 bringt Wien nicht nur sportlich, sondern auch musikalisch in Bewegung. Am Vortag des großen Laufs treffen sich Läuferinnen und Musikerinnen im Musikverein. Gemeinsam mit den Wiener Symphonikern entsteht ein Konzert, das es so nur hier geben kann.

Am 18. April 2026 verbindet sich Wien auf besondere Weise: Klassik trifft Laufschuhe. Musikerinnen unter den Teilnehmerinnen des Vienna City Marathons bekommen die einmalige Chance, mit den Wiener Symphonikern auf der Bühne zu stehen. Der Goldene Saal des Musikvereins wird damit zur Bühne für Walzer, Polkas und Märsche – von Johann Strauss über Lehár bis Mozart und Brahms.

Geleitet wird das Konzert von Tobias Wögerer. Der Dirigent weiß genau, worauf es ankommt – auf der Bühne wie auf der Laufstrecke. Denn er ist selbst leidenschaftlicher Marathonläufer.

Wer mitspielen möchte, kann sich ab sofort bei den Wiener Symphonikern bewerben. Tickets für das Konzert sind ebenfalls schon erhältlich.

Musik und Sport gehören in Wien längst zusammen

Die Idee, Musik und Marathon zu verbinden, hat beim Vienna City Marathon schon Tradition. Jahr für Jahr sorgen Bands und Musiker*innen entlang der Strecke für Stimmung. 2026 geht diese Verbindung noch einen Schritt weiter – mit einem großen Konzert am Vortag des Rennens.

„Der Vortag des Vienna City Marathons wird zum festlichen Start von Gemeinschaft, der Grenzen versetzt und musikalische sowie sportliche Höchstleistungen feiert“, sagt Jan Nast, Intendant der Wiener Symphoniker.

Auch für die Veranstalter des VCM ist klar: Musik und Sport verstehen alle, überall auf der Welt. Egal ob Hobbymusikerin, Spitzenläuferin oder einfach nur Fan – hier erleben alle etwas Besonderes.

Ganz Wien klingt

Nicht nur im Musikverein wird musiziert. Der gesamte Marathon wird von Musik begleitet. Klassische Klänge treffen auf moderne Beats. Diese Mischung prägt den Vienna City Marathon seit Jahren. „Im Zusammenspiel mit unseren Teilnehmenden und Fans entsteht am Marathontag ein unverwechselbarer Sound, der die Stadt erfüllt“, sagt VCM-Geschäftsführerin Kathrin Widu.

Dirigent Tobias Wögerer kennt die Parallelen genau. Musik und Marathon haben viel gemeinsam: Ausdauer, Disziplin, Rhythmusgefühl und Leidenschaft gehören dazu – egal ob mit Instrument oder Laufschuhen.

Ein Konzert mit Bedeutung

Für die Wiener Symphoniker bedeutet das Konzert nicht nur eine musikalische Premiere. Es ist auch ein Signal dafür, wie sehr Musik und Sport Teil der Wiener Identität sind. „Dass das Orchester gemeinsam mit Läufer*innen auf der Bühne des Musikvereins musizieren darf, zeigt, wie wichtig diese beiden Kulturgüter für die Gesellschaft sind“, so Jan Nast.

Mehr Infos und Bewerbungen: https://bit.ly/vcm_wsy_konzert