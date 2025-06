Sehenswert: Geschichten aus dem Wiener Wald

Die Schloss-Spiele Kobersdorf (Burgenland) begeben sich mit dem Volksstück von Ödön von Horváth auf die Jagd nach dem Glück.

Der Titel „Geschichten aus dem Wiener Wald“ lässt an die Unbeschwertheit des gleichnamigen Walzers von Johann Strauss denken. Doch hinter der Walzerseligkeit lauert die Wirklichkeit – und die ist mitunter durchaus auch ungemütlich. Von 1. bis 27. Juli ist „Geschichten aus dem Wiener Wald“ bei den Schloss-Spielen Kobersdorf zu sehen, jeweils Donnerstag bis Sonntag.

Interessanter Inhalt

Zwischen der Wachau und der Wiener Josefstadt entfaltet sich das berührende Drama rund um Marianne, die Tochter eines sonderlichen Puppenklink-Besitzers, den alle nur den Zauberkönig nennen. Ihr Versuch, aus der Verlobung mit dem Fleischhauer Oskar in die vermeintliche Freiheit mit dem Hallodri Alfred zu entfliehen, misslingt. Am Schluss schnappt aber dann doch die Kleinbürgerfalle zu.

Erinnerung an Hans Moser

In der Rolle des Zauberkönigs brillierte bei der Uraufführung am Deutschen Theater in Berlin im Jahr 1931 kein Geringerer als Hans Moser, später verlieh Helmut Qualtinger der Rolle ein unverwechselbares Profil. Nun reiht sich endlich auch Wolfgang Böck in die illustre Reihe der „Zauberkönige“ ein und erweist sich damit (wie zuletzt im „Bockerer“) einmal mehr als Charakterdarsteller ersten Ranges.

Einzigartiges Ambiente

In weiteren Rollen wirken Clara Wolfram, Jo Bertl, Peter Faerber, Lukas Haas, Christoph-Lukas Hagnauer, Nils Hausotte, Alexandra Hilverth, Johanna Mertinz, Reinhold G. Moritz, Alexander Strobele, Alexandra Maria Timmel und Tristan Witzel mit. Regisseur Michael Gampe wird das Stück ebenso klarsichtig wie einfühlsam in Szene setzen. Ein raffiniertes Bühnenbild und erstklassige Kostümierung versprechen eine gelungene Vorstellung im einzigartigen Ambiente.

