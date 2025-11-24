Seit Jahren organisiert Gastgeber Ossi Schellmann die beliebten Charity-Abende, bei denen bereits beeindruckende 370.000 Euro an Licht ins Dunkel gespendet werden konnten. Auch heuer zeigte sich die Runde der Unterstützer wieder besonders großzügig.

Stimmungsvolle Arien und humorvolle Lesung

Gefeiert wurde diesmal erneut im „finsteren Stern“, wo das junge Ensemble KLASSIK2GO mit ergreifenden Arien begeisterte. Für literarische Unterhaltung sorgten die Schauspielgrößen Konstanze Breitebner und Adi Hirschal, die mit einer launigen Lesung für beste Stimmung sorgten.

Der Reinerlös des Abends belief sich dank der spendenfreudigen Gäste auf beeindruckende 13.140 Euro.

Prominente Gäste und treue Unterstützer

Unter den zahlreichen Gästen fanden sich viele bekannte Namen, darunter: Michael Schottenberg, Andrea Händler, Konstanze Breitebner, Adi Hirschal, Eva Pölzl sowie Inge und Purzl Klingohr.

Zu den großzügigen Spendern zählten außerdem Gabriele Reinersmann, die Freunde Georg Kraft-Kinz und Thomas Angermair, sowie selbstverständlich Gastgeber Ossi Schellmann – und viele weitere Unterstützer.