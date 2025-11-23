Von Nuss- und Kastanienbäumen kennt Hase Hoppla schon alles – aber einen richtigen Weihnachtsbaum hat er noch nie gesehen! Deshalb hoppelt er mutig ins nahe Dorf, wo funkelnde Lichter und duftende Tannen auf ihn warten. Doch sein Ausflug ist gar nicht so einfach. Gefahren lauern auf Schritt und Tritt, und Hoppla muss bald zurück in den Wald. Doch zum Glück warten Freunde und kleine Wunder auf ihn – so wird Weihnachten für alle Waldbewohner zum strahlenden Fest.

Ein weihnachtliches Hasenabenteuer im Advent

Vom 29. November bis 24. Dezember 2025 lädt das Wiener Figurentheater Lilarium zu „Hase Hoppla und der Weihnachtsmann“ ein. Das Stück nach dem Kinderbuch von Sandra Salm vereint Musik, Puppenspiel und liebevoll gestaltete Figuren zu einem bezaubernden Erlebnis für die ganze Familie. Traude Kossatz inszeniert mit ihrer bewährten Mischung aus Humor, Spannung und Herzenswärme.

Hoppla ist ein echter Tollpatsch, doch gerade das macht ihn so sympathisch. Auf seinem Weg ins Dorf begegnet er einem Fuchs, der sich am Brathähnchen überfressen hat; eine komische, aber ungefährliche Begegnung. Kaum hat Hoppla das Dorf erreicht, muss er leider schon wieder zurück in den Wald, bevor die Lichter des Weihnachtsbaums erstrahlen.

Freunde, Engel und eine glitzernde Überraschung

Zurück im Wald wartet eine besondere Überraschung: ein Weihnachtsbaumengerl mit nur einem Flügel, ein lustiger Zapfenzwerg und ein leuchtender Stern begleiten Hoppla nach Hause. Gemeinsam mit seinen Waldfreunden erleben die Kinder, wie kleine Wunder und große Freude zusammenkommen. Hier zeigt sich, dass Weihnachten nicht nur aus Lichtern und Tannen besteht, sondern aus Freundschaft, Fantasie und ein bisschen Abenteuer.

Die Musik der Strottern unterstreicht die Szenen mit zauberhaften Klängen, während die Puppen auf der Bühne lebendig werden. Anne Bennent, Andy Hallwax und weitere Sprecher verleihen den Figuren individuelle Stimmen, die Kinderaugen zum Leuchten bringen.

Ein Theater mit Tradition und viel Herz für Kids

Im Figurentheater Lilarium werden seit über 40 Jahren Stücke für Kinder entwickelt, die Tradition und moderne Kunst miteinander verbinden. Jede Figur eines Puppenstücks ist ein handwerkliches Unikat – gestaltet in der hauseigenen Werkstatt – und wird von professionellen Puppenspielern zum Leben erweckt.

Die Vorstellung „Hase Hoppla und der Weihnachtsmann“ ist ein besondere Erlebnis für die gesamte Familie: liebevoll inszeniert, musikalisch bezaubernd und voller Humor. Tickets sind online um 1 Euro günstiger und sowohl für Kinder als auch Erwachsene erschwinglich. Ein Ausflug ins Lilarium ist somit der perfekte Einstieg in die Weihnachtszeit und Hase Hoppla garantiert, dass kein Kind ohne strahlende Augen nach Hause geht.

Hase Hoppla und der Weihnachtsmann

29. November-24. Dezember 2025



Aufführungstermine und Tickets: www.lilarum.at