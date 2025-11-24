Statt klassischem „Marktpunsch“ setzt Betreiber der Tür 7 Geri Tsai auf hochwertige Zutaten und ein reduziertes Süßeprofil. „Viele Gäste schätzen es, wenn der Punsch nicht pickersüß ist“, lautet seine Devise. Deshalb kommt in die Tassen nur ausgewählter Wein – rot ebenso wie weiß – und deutlich weniger Zucker als anderswo üblich.

Beratung wie an der Bartheke

Ein besonderes Merkmal der neuen Hütte: Die Besucher:innen können ihre Geschmackswünsche ganz wie in einer Bar äußern. Zur Auswahl stehen etwa fruchtige Beeren- und spritzige Orangenvarianten. Wer’s ausgefallener mag, bestellt Zusätze wie Vanillelikör, Wiener Wermut oder sogar Mezcal. Der Überraschungshit bisher: ein klassischer Glühwein auf Rotweinbasis.

Auch alkoholfrei gemixt

Für alle, die ohne Promille genießen möchten, gibt’s ebenfalls kreative Mischungen – etwa eine Apfel-Birnen-Variante, die laut Team besonders gut ankommt.

Schönbrunn als perfekte Bühne

Die Idee für einen eigenen Stand sei schon länger gereift, erzählt Tsai. Mit Schönbrunn habe man den idealen Standort gefunden: „Die Atmosphäre ist einzigartig – das passt perfekt zu unserem Konzept.“ Ergänzend zum Punschangebot werden auch Punschkrapferl und prickelnder Schlumberger ausgeschenkt.