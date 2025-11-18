Für Gründer Thomas Krautschneider ist die Expansion ein bedeutender Schritt:

„Der zweite Standort ist für uns ein wichtiger Meilenstein und ein starkes Signal für die Entwicklung von Linen2GO.“

…betont er. Das Konzept – unkomplizierte Mietwäsche ohne Mindestumsatz oder Vertragsbindung – komme österreichweit hervorragend an. Möglich sei diese Entwicklung vor allem durch ein Team, das „ständig mitdenkt und weiterentwickelt“.

Selbstbedienung leicht gemacht

Das Prinzip bleibt auch in der Donaustadt gleich: Bett- und Badwäsche kann über die Linen2GO-App gemietet, genutzt und wieder retourniert werden. Die Mietdauer beträgt standardmäßig 16 Tage, die Abwicklung erfolgt bequem über Service-Boxen. Zielgruppe sind sowohl Pensionen und Airbnb-Hosts als auch private Haushalte, die auf hochwertige und hygienische Textillösungen setzen möchten.

Neu im Sortiment: Tischwäsche für Gastro & Events

Besonders stark nachgefragt wird derzeit ein frischer Produktfokus: hochwertige Tischwäsche für Gastronomie, Catering und Events. Von Mund- und Deckservietten bis hin zu großen Tischtüchern reicht das Sortiment.

„Unsere Tischwäsche wurde extrem gut aufgenommen – vor allem im urbanen Eventbereich.“

…erklärt Co-Founder Victor Ioane. Caterer, Eventagenturen und Veranstalter:innen würden von den flexiblen Mietmodellen „massiv profitieren“.

Nähe, Flexibilität und Nachhaltigkeit

Mit dem neuen Standort baut Linen2GO seine Präsenz weiter aus und zeigt, wie zeitgemäß Mietwäsche heute funktionieren kann: digital, flexibel, serviceorientiert und nachhaltig. Unterstützt wird das Startup vom Partnerunternehmen SALESIANER, das für die hygienische Aufbereitung der Premium-Textilien sorgt.