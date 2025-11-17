Von 20. bis 23. November 2025 können Gäste von mehr als 100 Partner-Bars in Wien, Salzburg und Graz auf sichere Heimfahrten setzen. Dank eines 10-Euro-Bolt-Gutscheins, der direkt in den Bars erhältlich ist, wird der Weg nach Hause nicht nur bequem, sondern auch deutlich günstiger.

Gerade zu Beginn der Vorweihnachtszeit herrscht Hochbetrieb in Bars, Punschständen und auf Christkindlmärkten. Die Aktion setzt bewusst in diesen stark frequentierten Tagen an – dort, wo gesellige Abende schnell in gefährliche Situationen münden können. Für alle, die ein oder zwei Gläser genießen wollen, bietet die Kooperation eine unkomplizierte Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen.

„Genuss und Verantwortung gehören zusammen“

„Unsere Kampagne richtet sich gezielt an Menschen, die gerne feiern gehen. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich einfach und sicher nach Hause bringen zu lassen, ohne sich oder andere in Gefahr zu bringen.“

…betont Harold Burstein, Obmann des Schutzverbands.

Denn Alkohol und Verkehrssicherheit seien untrennbar miteinander verbunden, so Burstein weiter. Genau deshalb wolle man das Bewusstsein für verantwortungsvolles Verhalten weiter schärfen.

Jeder Schluck ist ein Risiko – alarmierende Zahlen für Österreich

Schon geringe Mengen Alkohol beeinträchtigen Reaktion, Konzentration und Urteilsvermögen. Wer dennoch fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere.

Die aktuellen Zahlen der Statistik Austria sprechen eine deutliche Sprache: Jede:r zehnte Verkehrstote zwischen Jänner und September 2024 kam bei einem Alkoholunfall ums Leben. Ein Wert, der zeigt, wie dringend Aufklärungsarbeit und Alternativen benötigt werden.

„Diese Zahlen sind ein klarer Auftrag an uns alle“, sagt Burstein. Mit Kampagnen wie „Don’t Drink and Drive“ wolle man erneut zeigen: Es gibt einfache Wege, Alkoholunfälle zu verhindern.

Sichere Alternativen statt Ausreden

Ob mit dem Bolt-Fahrdienst oder anderen Mobilitätsangeboten – sichere Heimwege stehen bereit. Ziel der Aktion ist es, deutlich zu machen, dass es keine Ausreden gibt, sich alkoholisiert ans Steuer zu setzen.

Weitere Informationen zur Kampagne finden Interessierte unter www.verantwortungsvoll.at/dont-drink-and-drive.