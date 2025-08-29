Chronische Schmerzen, Chemotherapien oder Begleiterscheinungen einer Krebserkrankung: Für viele Menschen bedeuten sie eine enorme Herausforderung. Genau hier setzt eine sanfte Kraft an. Ab Oktober 2025 bietet die Selbsthilfe Darmkrebs Österreich gemeinsam mit den Gesundheitsparks der Barmherzigen Schwestern Wien Qigong-Schnupperkurse speziell für Menschen mit oder nach Krebs an.

Fünfmal, jeweils freitags von 16 bis 17 Uhr, können Interessierte im Gesundheitspark Millergasse 7 Qigong und Anmo (Selbstmassage mit Akupressur) kennenlernen. Ab Oktober bietet sich damit eine einmalige Möglichkeit, das Potenzial der sanften Bewegungsformen selbst in gemütlicher Gruppe zu kennenzulernen.

Qigong und Anmo: sanft, wirksam, wohltuend

Qigong – wörtlich „Arbeit mit der Lebensenergie“ – verbindet Bewegung, Atmung und Meditation zu einer harmonischen Praxis. Die fließenden Übungen lösen Spannungen, verbessern die Mobilität und dämpfen Schmerzen. Zahlreiche Studien deuten darauf hin, dass sie Stress reduzieren, das seelische Wohlbefinden steigern und das Immunsystem stärken. Speziell bei immunschwächenden Erkrankungen wie Krebs und chronischen Schmerzen kann Qigong so zur Regeneration von Körper und Geist beitragen und als wichtiger Baustein eines ausgewogenen Therapie-Mixes unterstützen. Ergänzt wird das Angebot durch Anmo, eine Form der Selbstmassage mit Akupunkturpunkten, die Blockaden löst und den Energiefluss (Qi) wieder aktiviert.

Für wen ist das Angebot unterstützend gedacht?

Das Programm richtet sich gezielt an Menschen mit oder nach einer Krebserkrankung sowie deren Angehörige. In Kooperation mit den Gesundheitsparks der Barmherzigen Schwestern Wien hat die Selbsthilfe Darmkrebs Österreich dieses Angebot konzipiert. Ziel ist es, Körper, Geist und Gemeinschaft zu stärken. In fünf wöchentlichen Einheiten (jeweils freitags, 16-17 Uhr) lernen die Teilnehmer Basisübungen im Stehen, Sitzen und Gehen, ergänzt durch Selbstmassage (Anmo). Die Teilnahme kostet 25 Euro pro Kurs-Serie, zahlbar beim ersten Termin vor Ort.

Termine und Ort: Entspannt im Kurs dabei sein

Der erste Kurs startet am Freitag, 3. Oktober 2025, mit folgenden Terminen: 10., 17., 24. und 31. Oktober, jeweils von 16 bis 17 Uhr. Der zweite Kurs beginnt am Freitag, 7. November, mit weiteren Terminen am 14., 21. und 28. November sowie 5. Dezember – ebenfalls jeweils freitags zur selben Uhrzeit. Ort beider Kursserien ist der Gesundheitspark Millergasse 7, 1060 Wien. Eine Anmeldung ist erforderlich, telefonisch unter 0676/934 07 46 oder per E-Mail an info@selbsthilfe-darmkrebs.at

Teilnehmen lohnt sich: Mehr als Bewegung

Qigong ist mehr als eine sanfte Bewegungsmethode – es ist eine Einladung zur Ruhe, Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Gerade bei Krebserkrankungen, deren Behandlung oft mit körperlicher Belastung, Erschöpfung und seelischer Herausforderung einhergeht, kann Qigong wertvolle Impulse setzen. Die Übungen stärken das Immunsystem, bauen Stress ab und fördern eine wachsende innere Kraft. Die günstige Teilnahmegebühr und die offene Kursstruktur machen das Angebot besonders zugänglich. Eine niederschwellige Einstiegsmöglichkeit für all jene, die spüren: Ich möchte etwas für mich tun.

Weitere Informationen: selbsthilfe-darmkrebs.at