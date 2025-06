MA-48-Appell: Halten wir Wien gemeinsam sauber!

Ob Papierkörbe oder Hundekotsackerlspender – die Stadt Wien bietet viele Möglichkeiten zur bequemen Müllentsorgung. Man muss sie nur nützen.

Wien zählt weltweit zu den saubersten Millionenstädten – dafür sorgen täglich die Mitarbeiter der MA 48 sowie eine Vielzahl an Möglichkeiten, Müll bequem und kostenlos zu entsorgen – darunter beispielsweise 3.900 Hundekotsackerlspender, 21.000 öffentliche Papierkörbe oder 1.200 fristetehende Aschenrohre für Zigarettenstummel.

Zahlreiche Mistplätze

Zu den Service-Angeboten der Stadt Wien zählen auch die Mistplätze, an denen Sperrmüll sowie Alt- und Problemstoffe in Haushaltsmengen kostenlos abgegeben werden können. Das Angebot ist im Online-Stadtplan auf Wien Stadtplan oder in der kostenlosen 48er-App abrufbar. Fragen rund um die korrekte Müllentsorgung beantwortet auch das Misttelefon unter: 01/546 48 (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr).

Strafen sind möglich

Bereits seit 2008 sind die WasteWatcher in Wien unterwegs, um Verunreinigungen im öffentlichen Raum zu verhindern und Menschen über das Wiener Reinhaltegesetz zu informieren. Sie sind befugt abzumahnen, Organstrafen zu verhängen und notfalls Anzeigen zu erstatten. Ein Organmandat kostet 50 Euro, bei Anzeigen drohen empfindliche Strafen von bis zu 2.000 Euro. Werden Abfälle aus dem Auto geworfen, drohen Strafen von mindestens 100 Euro. Die auf diese Weise eingenommenen Strafgelder sind zweckgewidmet und werden für Sauberkeitsmaßnahmen in Wien verwendet.

