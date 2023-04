Marathon-Wochenende: Ohne Staus und Sperren geht es nicht

Der Countdown für das große Jubiläum des Vienna City Marathon läuft auf Hochtouren. Am 22./23. April wird der 40er gefeiert. Fast 40.000 Läufer sind bereits angemeldet.

Für den größten Einzelsportevent des Landes braucht es natürlich eine präzise Planung, Koordination, Information und Umsetzung. „Die Verkehrspolizei, die Wiener Linien, der Magistrat, der ÖAMTC und die VCM-Organisation arbeiten dabei eng zusammen, um das Marathonwochenende in der international anerkannten Qualität als World Athletics Elite Label Race für über 39.000 gemeldete Läuferinnen und Läufer zu ermöglichen“, betont VCM-Organisationsleiter Florian Holecek.

Ereignisreicher Samstag

Am Samstag, 22. April, sind mehrere Kinderläufe und der Coca-Cola-Inclusion-Run geplant. Start und Ziel werden auf die Ringstraße zum Burgtheater an einen gemeinsamen Ort verlegt. Hier und am angrenzenden Rathausplatz entsteht ein programmierter Hotspot der Emotionen. Erstmals findet der „Vienna 5K“ statt: Ein 5-km-Bewerb rund um die Ringstraße, bei dem man laufen, gehen, walken kann und die Freude an der gemeinsamen Bewegung hochleben lässt.

Lauffreudiger Sonntag

Die Marathon-Strecke am Sonntag mit Start bei der Reichsbrücke und Ziel auf der Ringstraße beim Burgtheater bleibt unverändert. Das heißt, dass ab 9 Uhr Reichsbrücke, der große Bereich um den Prater, der gesamte Ring, die Wienzeile bis nach Schönbrunn, die Mariahilfer Straße und die 2er-Linie mit Autos gemieden werden müssen. Hier kommt man praktisch nicht durch.

„Das verkehrspolizeiliche Einsatz- und Sicherheitskonzept wurde gemeinschaftlich für heuer adaptiert. Und nachdem sich der ,uniformierte Fahrraddienst‘ der LVA-Wien in den letzten Jahren bewährt hat, werden auch diesmal Kolleginnen und Kollegen am Rad dabei sein. Insgesamt sind rund 250 Polizistinnen und Polizisten am Marathon-Wochenende im Einsatz“, so Oberst Thomas Losko, Einsatzleiter der Landesverkehrsabteilung Wien.

