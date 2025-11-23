Nachdem die Umgestaltungen in zwei der drei Straßenzügen bereits abgeschlossen sind und die Arbeiten in der Luftbadgasse nur mehr bis Dezember laufen, beginnt nun die große Pflanzaktion. Auf insgesamt 620 Quadratmetern setzen Stadtgärtner:innen an die 11.400 Pflanzen – ein wichtiger Schritt für mehr Klimaresilienz und Aufenthaltsqualität im 6. Bezirk.

Bäume und Beete für jede Jahreszeit

Schon fertig ist die Baumpflanzung: 18 neue Bäume – von Linden über Blasensäulenbäume bis hin zu einer Ulme – sorgen künftig für Schatten und ein besseres Mikroklima. Die Stumpergasse hat mit zehn Bäumen den größten Zuwachs erhalten.

Dazu kommt eine vielfältige Mischung aus Sträuchern und Stauden. Hibiskus, Flieder, Tulpen, Lilien oder Blaustern bringen nicht nur Farbe in die Beete, sondern sind dafür verantwortlich, dass fast das ganze Jahr über etwas blüht. Im Frühjahr geben Katzenminze und Schafgarbe den Farbton an, im Sommer Mädchenauge, Nachtkerze und Sommerhut. Gräser setzen herbstliche Akzente, Astern blühen bis in den Spätherbst.

Gemeinsam mit den sprießenden Bäumen verwandeln diese Pflanzen den Bezirk in ein urbanes Naturparadies. Unsere Stadtgärtner leisten hervorragende Arbeit, erklärt Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Julia Lessacher.

Rücksicht nehmen!

Damit sich die neue Bepflanzung gut entwickeln kann, braucht es Zeit – und Rücksicht. Die Pflanzen wurzeln unter einer Kiesschicht ein und werden dort mit Wasser und Substrat versorgt. Die Bezirksvorstehung bittet daher, die Beete in der Spalowskygasse, Stumpergasse und Luftbadgasse nicht zu betreten und sorgsam mit den neuen Grünflächen umzugehen.