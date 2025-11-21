Wenn die Weihnachtsbeleuchtung in Wiens Straßen funkelt und es in der Stadt nach Nelken, Zimt und gebrannten Mandeln duftet, dann hat die schönste Zeit des Jahres begonnen: die Weihnachtsmarkt-Zeit. „Weihnachtsmärkte sind ein Gewinn für ganz Wien. Sie sind sozialer Treffpunkt, Traditionsort und schaffen als wirtschaftlicher Impulsgeber Wertschöpfung für zahlreiche Branchen“, betont Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel der WK Wien. Trotz schwieriger Lage rechnet sie mit einer starken Saison.

125 Millionen Euro Umsatz

71 Prozent der Wienerinnen planen heuer einen Marktbesuch, viele sogar wöchentlich. Insgesamt werden rund 4,1 Millionen Besuche erwartet, durchschnittlich 30 Euro werden pro Besuch ausgegeben – das ergibt etwa 125 Millionen Euro Umsatz, ohne Touristen gerechnet. Besucher:innen kommen zu 46 Prozent aus Wien, 30 Prozent aus den Bundesländern und 24 Prozent aus dem Ausland.

Impuls für den Handel

Vor allem kleine Betriebe profitieren: Viele nutzen die Märkte, um handgemachtes Kunsthandwerk und Spezialitäten zu präsentieren. Zudem verbinden 20 Prozent der Wiener:innen ihren Besuch mit Einkäufen in umliegenden Geschäften – ein wichtiger Bonus für den stationären Handel.

Beliebteste Märkte

Atmosphäre, Treffen mit Freund:innen und Punschgenuss stehen ganz oben auf der Motivliste. Kulinarisch haben es Maroni, Langos und gebrannte Mandeln unter die Top 3 geschafft. Beim Ranking der Märkte liegt der Rathausplatz klar vor Schönbrunn, dem Spittelberg, dem Alten AKH und dem “Art Advent” am Karlsplatz.