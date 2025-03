Meidling: Mit Rad & Tat geht es in Richtung Wahl

Die SPÖ Meidling hat ihre Kandidatenliste für die bevorstehende Wien-Wahl beschlossen. Wilfried Zankl und Jörg Neumayer wurden einstimmig als Meidlinger Spitzenkandidaten bestätigt – jetzt geht es auf Tour

Viel wurde in den letzten Jahren in Meidling erreicht um die Lebensqualität weiter zu verbessern. Man hat aber noch viel vor. Das will das Team der SPÖ Meidling den Meidlingern persönlichen erzählen. Mit einem speziell designten Lastenrad und jeder Menge Information geht es mobil durch die Grätzel.

„Wir sind unterwegs, um unsere Kandidaten und unser Wahlprogramm vorzustellen.“ so Gemeinderat Jörg Neumayer. „Wir sind Ansprechpartner, wir hören zu und wir sind für Ideen im Grätzl offen.“ so Bezirksvorsteher Wilfried Zankl. „Denn bei uns hat Bürgerbeteiligung schon eine lange Tradition.“

Start am Meidlinger Markt

Am 14. 3. lädt man zum Wahlkampfauftakt. Los geht es um 15. 30 Uhr im Reschgarten, gegen 17.30 Uhr fällt der Startschuss am Meidlinger Markt, wo auch SR Ulli Sima erwartet wird. Aber retour zum Rad. Einige Stationen seien hier erwähnt:

Di. 25.3. v. 16-18h, Schöpfwerk U6 Station

Mi. 2.4. v. 16-18h, Kabelwerk, U6 Ausgang

Mi., 9.4., 16-18h, bei Billa Aichholzgasse

Fr., 11.4., 16-18h, Schedifkaplatz/Philadelphiabrücke

Mi., 16.4., 16-18h, Steinbauergasse/längenfeldgasse

Do., 17.4., 16-18h, Wildgarten (bei Billa)

Das ist aber noch nicht alles: „Wir sind mit unserem Fahrrad überall unterwegs. Etwa jeden Samstag auf der Meidlinger Hauptstraße“, so Andrea Katz von der SPÖ Meidling.

Die Termine finden nur bei Schönwetter statt. Sollte Unsicherheit bestehen (manchmal im April macht das Wetter ja was es will), kann gerne vorher im Büro der SPÖ Meidling unter 01/534 27-1120 oder wien.meidling@spw.at) nachgefragt werden ob der Termin hält.