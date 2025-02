Wien verliert Stadtrat und gewinnt Verkehrsminister!

Die Stadt bekommt bald zwei neue Stadträte – wer hätte das vor zwei Wochen noch gedacht. Peter Hanke wird für die SPÖ Infrastrukturminister, für die Neos soll Christoph Wiederkehr an Bettina Emmerling übergeben.

Jetzt ist es schnell gegangen: Die neue Bundesregierung aus SPÖ, ÖVP und Neos steht, sofern die Neos-Mitgliederversammlung am Sonntag wie erwartet ihren Segen gibt. Dann wechselt Christoph Wiederkehr, der bisherige Ansprechpartner von Bürgermeister Michael Ludwig, als Bildungsminister in die Regierung. An seiner Stelle wird Bettina Emmerling als neue Bildungsstadträtin nominiert.

Wiederkehr bleibt Parteichef

Allerdings: “Ich werde weiterhin als Parteichef in Wien Verantwortung für Neos und auch für die Politik in Wien übernehmen”, betont der Noch-Stadtrat und -Vizebürgermeister. Von seiner Nachfolgerin ist er überzeugt: Die 44-Jährige hat schon in den letzten fünf Jahren als Klubobfrau kräftig mitgemischt und sitzt seit zehn Jahren im Gemeinderat. Wer ihr im Klub nachfolgen soll, ist noch ungeklärt.

Finanzstadtrat nicht nachbesetzt

Nicht gleich nachbesetzt wird der Stadtratsposten von Peter Hanke, der ab nächster Woche für bundesweite Verkehrsprojekte zuständig sein wird. Anzunehmen, dass der Lobautunnel, den die Wiener als Entlastung so dringend brauchen, auch bald umgesetzt wird. Jedenfalls wird sich Hanke aus dem Rathaus verabschieden – mit einer 2024er-Budgetbilanz, die wider Erwarten unterschritten wurde. Vorübergehend dürfte Finanzdirektor Christoph Maschek die Agenden von Hanke bis zur Gemeinderatswahl am 27. April übernehmen.