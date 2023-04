MieterHilfe: Drei von vier Mieten höher als erlaubt

Das letzte Jahr war gezeichnet von Teuerungen in fast allen Bereichen. Vor allem die steigenden Wohnkosten machen vielen Mieterinnen und Mietern zu schaffen. Die MieterHilfe der Stadt Wien verzeichnete allein im letzten Jahr 29.000 telefonische Anfragen und über 9.000 persönliche Beratungen.

„Gerade in Zeiten der vielen Teuerungen ist das Angebot der MieterHilfe wichtiger denn je, um den Überblick zu behalten.“ so Wohnbaustadträtin und Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál. „Die Stadt Wien arbeitet mit Hochdruck daran, das Netz der sozialen Absicherung noch dichter zu machen und an die Erfordernisse der Zeit anzupassen. Denn in Wien wird niemand zurückgelassen“

Geld zurück

Die Experten des kostenlosen Service der Stadt Wien beraten in allen Belangen rund um das Thema Wohnen. Gerade in den letzten Monaten hat sich der Beratungsbedarf erhöht. Auch der kostenlose Mietvertrags-Check wurde verstärkt nachgefragt. Denn oftmals ist nicht jede Mieterhöhung rechtmäßig, wie die Jahresbilanz des Service zeigt. Nach wie vor zeige sich, dass etwa drei von vier Mieten im privaten Altbau höher sind als erlaubt.

Die Beratung kann für Mieterinnen und Mieter bares Geld wert sein. „Leider sehen wir in unseren Überprüfungen häufig, dass Berechnungsfehler zu ungerechtfertigten Mieterhöhungen führen. Auch die sogenannte Wertsicherung wird häufig nicht korrekt verrechnet. Mein Appell lautet daher: schauen Sie sich Ihre Mietvorschreibung genau an und lassen Sie diese im Zweifelsfall kostenlos von der MieterHilfe überprüfen“, rät Christian Bartok, Leiter der MieterHilfe.

Wohnbonus

Die Stadt Wien schnürte ein 5-Punkte-Programm für leistbares Wohnen. Unter anderem zahlt die Stadt einen 200 Euro hohen Wohnbonus ab Juni aus. Anspruchsberechtigt sind rund 650.000 Wiener Haushalte. Mieterinnen und Mieter von Gemeindewohnungen besonders zu unterstützen, erhalten diese im Sommer eine halbe Nettomonatsmiete zusätzlich. Der „Stufenbonus“ soll ende 2023 all jene Gemeindebau-Mieter entlasten, deren Mietzins in den Jahren 2022 und 2023 erhöht wurde. Zusätzlich gibt es Erleichterungen bei der Ratenzahlungen und Wiener Wohnen stellt der MA 40 ein eigenes Budget zur Wohnungssicherung für Gemeindebau-Mieter zur Verfügung.