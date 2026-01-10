Was passiert eigentlich, wenn wir uns nicht mehr um unseren Mist kümmern? Diese Frage steht im Zentrum von „Mistopia“, einer fantasievollen Zukunftswelt, die im House of Mist lebendig wird. Statt trockener Theorie warten hier knifflige Aufgaben, Teamwork und jede Menge Überraschungen – perfekt für alle, die Action mögen und neugierig sind, wie Umweltschutz richtig spannend vermittelt werden kann.

Acht Räume, eine Mission: Deine Zukunft

Insgesamt erwarten dich acht verschiedene Escape-Rooms, die jeweils ein brandaktuelles Umweltthema aufgreifen. Mal tauchst du im „Ocean of Plastic“ ab und entkommst dem Plastikchaos, mal landest du im „Museum of Mistopia“, wo Ressourcen plötzlich Mangelware sind.

In der „Fashion Zone“ geht es um faire Kleidung, bei „Battery Boom“ um den richtigen Umgang mit Akkus. Jeder Raum erzählt seine eigene Geschichte und fordert Köpfchen, Geschick und Teamgeist. Pro Raum bleiben euch 10 bis 15 Minuten Zeit, um das Rätsel zu knacken.

Ocean of Plastic: Die Auswirkungen von Plastik in Gewässern auf die Umwelt

Escape Room Mistopia: Gratis und cool

Das House of Mist richtet sich an Menschen von 10 bis 99 Jahren. Gespielt wird in Teams von drei bis fünf Personen, die Gesamtdauer beträgt rund eine Stunde. Der Eintritt ist kostenlos – ein echtes Plus für Kids, Teens, Freundesgruppen oder Familien. Zu buchen ist das Escape Room-Abenteuer meistens donnerstags oder freitags, jeweils von 16 bis 19 Uhr.

Neben privaten Terminen gibt es auch spezielle Angebote für Schulklassen und sogar Firmen, die auf spielerische und ungewöhnliche Weise ihren Teamgeist stärken wollen. Schauplatz des Rätsel-Abenteuers ist die 48er-Deponie am Rautenweg, gut erreichbar mit den Öffis inklusive Gratis-Parkplätzen.

Ab ins Abenteuer: Rette die Welt vor Mist!

Nächste buchbare Termine: 21. Jänner, 29. Jänner, 2. Februar, 6. Februar (nur noch 10–11 Uhr und 11–12 Uhr)

Teilnehmer: 3 bis 5 Personen, 10 bis 99 Jahre (10- bis 14-Jährige mit erwachsener Begleitperson)

Dauer: circa 1 Stunde

Anmeldung: Mo.-Fr., 8-14 Uhr, unter +43 1 4000-48048 oder online