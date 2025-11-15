Die Musicalversion von Gérard Presgurvic begeistert seit ihrer Uraufführung 2001 weltweit. Über 11 Millionen Zuschauer verfolgten bisher die moderne Pop-Interpretation der wohl berühmtesten Liebesgeschichte aller Zeiten. 2005 erreichte die Produktion Wien – und wurde zum Hit: ausverkaufte Vorstellungen, eine goldene Schallplatte und Chart-Erfolge inklusive.

Jetzt kehrt das Erfolgsstück für zwei Abende zurück: am 13. und 14. November 2026 in der Wiener Stadthalle, Halle F. Die Stars von damals – und die Talente von heute

Wie schon 2005/06 stehen auch diesmal Publikumslieblinge wie Mark Seibert (Tybalt), Carin Filipčić (Amme), Mathias Edenborn (Benvolio), Peter Lesiak (Mercutio) und Norman Stehr (Fürst) auf der Bühne.

Die jungen Herzen des Stücks schlagen diesmal neu:

Lukas Mayer übernimmt die Rolle des Romeo

Amelie Sarich gibt als Julia ihr großes Debüt

Als Lady und Lord Capulet brillieren Annemieke van Dam und André Bauer.

Shaki und Perman stehen 2026 selbst nicht mehr auf der Bühne, sondern dahinter – als kreative Köpfe, Produzenten und Gastgeber. Und ihre Fans dürfen sich ganz besonders freuen: Marjan und Lukas werden eine kleine Überraschung für ihre Fans haben…

„Diese Geschichte lebt von junger, unschuldiger Liebe. Wir wollen sie von frischen Talenten erzählen lassen“

… sagt Shaki. Perman ergänzt:

„Jetzt ist für uns der richtige Moment, dieses wunderbare französische Musical wieder aufleben zu lassen.“

Live-Musik & magische Sandmalerei

Musikalisch erwartet das Publikum ein Wiederhören mit allen Hits aus der Wiener Fassung von 2005/06 – darunter „Liebe“, „Herrscher der Welt“ oder „Habt ihr schon gehört“. Das Orchester spielt in der Originalbesetzung nach den Arrangements von Christian Kolonovits.

Ein besonderes Highlight: Irina Titova – The Queen of Sand – begleitet die Aufführung mit ihrer Live-Sandmalerei und verleiht der tragischen Liebesgeschichte poetische Bilderwelten.

Tickets sind ab sofort erhältlich unter: stadthalle.com, wien-ticket.at, oeticket.com, ticket.krone.at

ROMEO & JULIA

Freitag, 13. November 2026, 19:30 Uhr

Samstag, 14. November 2026, 19:30 Uhr

Wiener Stadthalle, Halle F

Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien