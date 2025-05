Sicher unterwegs: 19 aktuelle Kindersitze im ÖAMTC-Test

Der neue Kindersitztest des ÖAMTC zeigt: Sicherheit und Handhabung haben sich verbessert, obwohl die Anforderungen strenger geworden sind. Von 19 getesteten Modellen schnitten zehn mit „gut“ und neun mit „befriedigend“ ab. Umweltfreundlichkeit spielt erstmals eine größere Rolle – und wirkt sich auf die Bewertung aus.

Beim aktuellen Test wurden härtere Crashtests eingeführt. Die Prüfgeschwindigkeiten entsprechen jetzt den Euro NCAP-Standards: 50 km/h beim Frontalcrash und 60 km/h beim Seitenaufprall. Das bedeutet, dass die Kindersitze in noch realistischeren Unfallszenarien geprüft wurden. Dadurch sind die guten Ergebnisse kein Selbstläufer, betont ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl.

Umweltschädliche Stoffe werden jetzt auch geprüft

Erstmals untersucht der ÖAMTC nicht nur die gesundheitlichen Risiken der Materialien, sondern auch deren Umweltverträglichkeit. Im Fokus stehen sogenannte PFAS – langlebige Chemikalien, die sich in der Umwelt anreichern und problematisch für Wasser und Nahrungskreislauf sind. So führte der Fund von PFAS dazu, dass der Testsieger „Anoris T2 i-Size“ von Cybex trotz bester Crash-Werte auf „befriedigend“ herabgestuft wurde.

Praktische Tipps vor dem Kauf

Eltern sollten sich gut informieren und den Kindersitz nicht einfach online bestellen. „Nicht jeder Sitz passt sicher in jedes Auto und sitzt für das Kind bequem“, erklärt Kerbl. Die Beratung im Fachhandel oder bei ÖAMTC-Stützpunkten ist deshalb ratsam. Dort hilft geschultes Personal bei der Auswahl und dem richtigen Einbau. So sind Sicherheit und Komfort auf jeder Fahrt garantiert.

Fazit: Sicherheit und Umweltbewusstsein wachsen Hand in Hand

Der ÖAMTC-Kindersitztest zeigt deutlich, dass Sicherheit, Ergonomie und Umweltaspekte heute eng zusammengehören. Auch wenn es kein „sehr gut“ gab, ist das Ergebnis solide: Kein Modell fiel durch, viele punkten mit guten Werten. Wer auf Nummer sicher gehen will, schaut sich die Testergebnisse genau an und lässt sich beraten – denn der richtige Kindersitz schützt am besten.