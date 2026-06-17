WM-Euphorie vor Team-Gipfel gegen Argentinien

Aufstehen für Österreich! “Zittern für Österreich” war am 17. Juni lange Zeit richtiger. Am Ende erzeugt der 3:1-Sieg des Nationalteams gegen Jordanien eine Euphorie.

Am 22. Juni um 19 Uhr Wiener Ortszeit kann man davon ausgehen, dass die Public-Viewings zur Fußball-WM überfüllt sind. Denn das zweite WM-Gruppenspiel gegen Weltmeister Argentinien wird ein echter Sport-Leckerbissen. Wobei unser Nationalteam locker drauflos spielen kann.

Public Viewing-Tipps des WBB

Hier einige Tipps für ein gemeinsames Fußball-Schauen am 22. Juni. Im Alten AKH bietet das Salettl Platz und kulinarische Köstlichkeiten ebenso wie das Sportcenter Donaucity in der Arbeiterstrandbadstraße! Nur rechtzeitig Fixplätze reservieren!

Jetzt steigt die Euphorie

Faktum ist, dass das rot-weiß-rote Nationalteam unter Teamchef Rangnick nach dem spannenden 3:1-Sieg gegen Jordanien (mit Toren von Romano Schmid und Marco Arnautovic) gegen die Weltmeister um Lionel Messi nichts zu verlieren hat. Mit den drei Punkten ist der Sprung in die K.O.-Phase der letzten 32 Teams schon nahe.

Algerien-Match entscheidend

Egal wie das Match gegen Argentinien ausgeht: Das letzte Gruppenspiel am Sonntag, 28. Juni, um 4 Uhr gegen Algerien wird entscheiden. Und da ist Österreich zumindest auf Augenhöhe zu sehen. Beim 0:3 gegen Argentinien standen die Algerier auf verlorenem Posten. Es bleibt mit Sicherheit spannend.