Netzwerktreffen der Hernalser Kaufleute

Die WK-Bezirksobfrau für Hernals, Martina Pfluger, lud die Unternehmer zum Auftakt der diesjährigen Business-Treffen in die Gelateria Arnoldo in die Hernalser Hauptstraße ein. Bezirksvorsteher Peter Jagsch war als Gesprächspartner beim ersten Kaufleute-Netzwerktermin in diesem Jahr dabei.

Das Business-Treffen bietet Hernalser Gewerbetreibenden eine Plattform, um das persönliche Netzwerk im Bezirk zu erweitern, Unternehmerkollegen aus der Umgebung und darüber hinaus kennenzulernen, sich untereinander auszutauschen und Interessantes aus ihrem Grätzel zu erfahren. Vor vollem Haus begrüßte Bezirksvorsteher Jagsch die Geschäftstreibenden und gab einen kurzen Ein- und Ausblick in diverse Projekte im Bezirk wie zum Beispiel den anstehenden U-Bahn-Bau, den erfolgreich installierten Alszeilenmarkt, die nachhaltige Attraktivierung der Kalvarienberggasse oder die Neugestaltung des Leopold-Kunschak-Platzes.

Martina Pfluger betonte in ihrer Rede, dass sie als Wirtschaftskammer Wien-Bezirksobfrau Hernals für die Anliegen der Unternehmer im Bezirk immer ein offenes Ohr hat und als Ansprechperson vor Ort gerne zur Verfügung steht. Wichtig sei laut Pfluger eine offene Kommunikation und das gegenseitige Kennen im Bezirk. In diesem Sinne erfolgte ein reger Austausch an Meinungen, Interessen sowie Kontakten in lockerer Atmosphäre.