Wer im dritten Bezirk lebt oder arbeitet, kennt das Problem. Pakete abholen oder versenden soll schnell gehen und sich flexibel in den Tagesablauf einfügen. Genau hier setzt die neue Selbstbedienungsfiliale der Österreichischen Post an. Mit ihrem Angebot stärkt sie nicht nur die Nahversorgung im Grätzl, sondern bringt auch ein Stück zusätzliche Lebensqualität in einen der lebendigsten Bezirke Wiens.

Rund um die Uhr im Grätzl erreichbar

In der Landstraßer Hauptstraße 148 steht den Bewohnerinnen und Bewohnern nun eine neue Post-SB-Filiale zur Verfügung. Mehr als 6.000 Haushalte profitieren von der Möglichkeit, Pakete jederzeit – also 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche – abzuholen oder aufzugeben. Damit reagiert die Post auf die wachsenden Anforderungen eines urbanen Alltags, in dem klassische Öffnungszeiten oft nicht mehr ausreichen.

Als Unternehmen mit Hauptsitz am Rochusplatz ist es uns ein besonderes Anliegen, mit moderner, verlässlicher Infrastruktur zum weiteren Wachstum unseres ‚Heimatbezirks‘ beizutragen.“

Walter Oblin

Besonderes Augenmerk wurde auf Flexibilität gelegt. Neben den groß dimensionierten Abholstationen gibt es einen variabel nutzbaren Schalter. Dieser kann vor allem in Stoßzeiten personell besetzt werden. Hier ist auch die Ausgabe von Sperrgutpaketen möglich, die in herkömmlichen Abholfächern keinen Platz finden. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger hat gemeinsam mit Post-Generaldirektor Walter Oblin den neuen Standort kürzlich eröffnet.

Moderne Infrastruktur mit Wohlfühlfaktor

Mit einer Fläche von knapp 230 Quadratmetern zählt die neue SB-Filiale zu den größten ihrer Art in ganz Österreich. Über 1.100 Abholfächer stehen zur Verfügung, ergänzt durch eine Versandstation für Pakete und Retouren. Auch gestalterisch setzt der Standort Akzente: Helle, offene Räume und Holzverkleidungen sorgen für eine freundliche Atmosphäre, die den funktionalen Zweck mit Aufenthaltsqualität verbindet.

So sind kurze Wege für die Landstraßer gewährleistet, die Packerl abholen wollen oder aber auch ihren Lieben etwas schicken wollen. Danke an die Post, die als Landstraßer Unternehmen ganz Österreich mit ihren Dienstleistungen versorgt!”

Erich Hohenberger

Für Bezirksvorsteher Hohenberger ist die neue Filiale ein Gewinn für die Landstraße: kurze Wege, zeitgemäßer Service und ein starkes Angebot direkt im Grätzl. Die Österreichische Post unterstreicht damit zugleich ihre enge Verbundenheit mit dem Bezirk, in dem sich auch ihr Unternehmenssitz befindet. Das Unternehmen investiert sichtbar in eine moderne Infrastruktur für den Alltag der Landstraßerinnen und Landstraßer.