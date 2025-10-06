Florian Zellmann (33) bringt als studierter Bank- und Finanzexperte umfangreiche Erfahrung im Bereich geförderter Finanzierungen mit. Zuletzt war er Prokurist und Bereichsleiter bei der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (OeHT) sowie Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens.

Seine Vorstandskollegin Petra Rauscher (51) verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanzsektor, zuletzt bei der Raiffeisen Bank International. Die Juristin bringt Expertise in Risiko-, Finanz- und Rechtsfragen mit und kann auf über 20 Jahre Führungserfahrung zurückblicken.

Verlässlicher Partner für Wiener Unternehmen

„Bei jedem wichtigen Schritt im Leben eines Unternehmens ist die WKBG an der Seite der Unternehmerinnen und Unternehmer.“

…betont Florian Zellmann, Marktvorstand der WKBG. Ob Gründung, Wachstum oder Übergabe – die WKBG begleitet Unternehmen in allen Phasen ihres wirtschaftlichen Handelns.

Als Partner der Stadt Wien, der Wirtschaftskammer Wien und führender Banken übernimmt die WKBG Bürgschaften und stille Beteiligungen. Damit trägt sie wesentlich dazu bei, Finanzierungen möglich zu machen, die Unternehmen den entscheidenden Schritt nach vorne bringen.

Fokus auf Service und Innovation

Das neue Führungsduo will die Kunden- und Serviceorientierung weiter ausbauen und die Aktivitäten der WKBG künftig noch stärker auf die strategischen Leitlinien der Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien abstimmen. Besonderes Augenmerk liegt auf Zukunftsthemen wie der Wirtschafts- und Innovationsstrategie „Wien 2030“, der KI-Strategie sowie der „Vision T“ für den Wiener Tourismus.

„Unser Ziel ist es, die Rahmenbedingungen weiter auszubauen, um die Wiener Wirtschaft auch in Zukunft in allen Branchen wettbewerbsfähig und innovationsstark zu halten.“

…erklärt Petra Rauscher, Marktfolge-Vorständin der WKBG.

Stabiles Fundament und starkes Netzwerk

Die WKBG steht auf einem soliden Fundament: Sie befindet sich im Eigentum der Stadt Wien, der Wirtschaftskammer Wien sowie führender Banken und Versicherungen – darunter UniCredit Bank Austria, BAWAG, Erste Bank, Raiffeisenlandesbank, Volksbank, Oberbank und Wiener Städtische Versicherung. Dieses breite Netzwerk sorgt für Stabilität und finanzielle Schlagkraft.

55 Jahre im Dienst der Wiener Wirtschaft

Im Jahr 2025 feiert die WKBG ihr 55-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1970 unterstützt sie die Wiener Wirtschaft mit Bürgschaften und Beteiligungen und trägt so zur Stärkung des Standorts bei. Mit dem neuen Vorstandsduo an der Spitze stellt die WKBG nun die Weichen für eine innovationsgetriebene Zukunft – und bleibt auch weiterhin ein starker Partner für Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer.