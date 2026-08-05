Der schnellste Weg zum neuen Job führt nach Liesing

Am 3. September 2026 wird die Volkshochschule Liesing von 9 bis 15 Uhr zum Treffpunkt für Unternehmen und Menschen auf Jobsuche.

Am 3. September ist es endlich wieder soweit – dann findet im 23. Bezirk bereits zum dritten Mal ein Job-Speed-Dating statt! Für alle, die nicht bereits jetzt neugierig genug sind, hier noch die wesentlichsten Infos: Bei der Veranstaltung, zu der ibis acam gemeinsam mit dem Bezirk einlädt, erhalten Arbeitssuchende die Gelegenheit, direkt mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und vielleicht bereits den ersten Schritt in eine neue berufliche Zukunft zu setzen.

„Persönliche Begegnungen schaffen Chancen. Das Job Speed Dating bietet arbeitssuchenden Menschen und Unternehmen eine unkomplizierte Möglichkeit einander kennenzulernen und passende Perspektiven zu finden“, so Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Weitere Informationen: www.ibisacam.at/ausbildungjob/job-speed-dating

Der Ablauf des Jobspeeddatings

Das Job-Speed-Dating in Liesing bietet das perfekte Umfeld, um mit den besten lokalen und überregionalen Unternehmen des 23. Bezirkes in Verbindung zu treten. Und das völlig unkompliziert.

Alle Unternehmen sind mit einem eigenen Stand vor Ort, um mit Interessierten ohne große Formalitäten ins Gespräch zu kommen. Wenn sich herausstellt, dass das Interesse auf Gegenseitigkeit beruht, folgt automatisch der nächste Termin zur Vertiefung und zum Austausch von Unterlagen und am Ende kann bereits der nächste Job auf die Bewerber warten.

“Sie selbst müssen dafür nur einen Lebenslauf mitbringen, weiterer Unterlagen bedarf es nicht!”, so Monika Wollny von Ibisacam.

Für interessierte Unternehmen besteht derzeit noch die Möglichkeit, als Aussteller teilzunehmen. Bei Interesse wird um Kontaktaufnahme mit ibis acam bis spätestens 24. August 2026 gebeten.