THE GOODSTUFF erweitert Angebot für Vierbeiner

Die Wiener Tierfuttermarke THE GOODSTUFF erweitert ihr Sortiment: Künftig sind im Onlineshop auch ausgewählte Ergänzungsfuttermittel der Marke DR. KNOOP erhältlich. Die Produkte sollen Hunde und Katzen in unterschiedlichen Lebensphasen gezielt unterstützen.

Ergänzung zur täglichen Ernährung

Seit zehn Jahren setzt THE GOODSTUFF auf natürliche Tiernahrung mit klaren Rezepturen und schonender Herstellung. Das Futter versorgt Hunde und Katzen als Alleinfuttermittel mit allen wichtigen Nährstoffen und Vitaminen. Bei besonderen Bedürfnissen oder in bestimmten Lebensphasen kann jedoch eine zusätzliche Unterstützung sinnvoll sein.

Hier setzt die Kooperation mit dem Tierarzt Dr. Stefan Knoop an. Seine Ergänzungsfuttermittel werden aus der tierärztlichen Praxis heraus entwickelt und unter anderem bei Beschwerden der Gelenke, des Magens und des Darms eingesetzt.

„Unsere Philosophie war schon immer, Tiere ehrlich, natürlich und hochwertig zu ernähren. Die Produkte von DR. KNOOP ergänzen diesen Ansatz ideal, weil sie funktional aufgebaut sind und aus der Praxis heraus entwickelt wurden.“

…erklärt THE-GOODSTUFF-Geschäftsführer Thomas Schmidbauer.

Unterstützung für die Gelenke

Ein Schwerpunkt liegt auf Gelenkprodukten auf HGM-Basis. Die Abkürzung steht für Hyper-Glucosamin und bezeichnet eine Kombination verschiedener Inhaltsstoffe. Das HGM-Basis-Pulver mit Grünlippmuschel und Glucosamin richtet sich vor allem an aktive Hunde und Welpen. Es kann während des Wachstums, bei hoher körperlicher Belastung oder bei rassetypischen Gelenkproblemen eingesetzt werden.

Für ältere Hunde und Katzen stehen die HGM-Forte-Produkte als Pulver oder Tabletten zur Verfügung. Sie enthalten zusätzlich Teufelskralle und sollen dabei helfen, die Beweglichkeit im Alter zu unterstützen.

Magen, Darm und Wohlbefinden

Auch für Tiere mit empfindlicher Verdauung bietet das Sortiment verschiedene Ergänzungen. Das HGM-Flex-Magen-Pulver enthält eine Kräutermischung aus Süßholzwurzel, Kamille, Mariendistel, Schafgarbe und Artischocke. Das HGM-Flex-Darm-Pulver kombiniert Prä- und Probiotika mit Kieselgur.

Weitere Produkte widmen sich dem Gewichtsmanagement, der Beruhigung in stressigen Situationen und der Zahnpflege.

„Tiere haben, genau wie wir Menschen, in unterschiedlichen Lebensphasen sehr unterschiedliche Bedürfnisse.“

…sagt Tierarzt und Firmengründer Dr. Stefan Knoop.

Mit der Zusammenarbeit wollen die beiden Wiener Marken Ernährung und funktionale Unterstützung stärker miteinander verbinden. Die Ergänzungsfuttermittel sind ab sofort unter www.the-goodstuff.com erhältlich. Bei anhaltenden oder stärkeren Beschwerden sollte eine Tierärztin oder ein Tierarzt hinzugezogen werden.