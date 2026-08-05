Hitzewarnung: SPORT.PLATZ-Kick-off abgesagt

Der für Mittwoch, 5. August, geplante Kick-off von SPORT.PLATZ Wien muss aufgrund der aktuellen Hitzewarnung kurzfristig abgesagt werden.

Die Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe oberste Priorität, heißt es seitens der Veranstalter.

Bewegung in ganz Wien

Sportbegeisterte müssen dennoch nicht lange auf das kostenlose Bewegungsangebot warten: Bereits am Donnerstag, 6. August, ist von 18 bis 20 Uhr der nächste Termin auf der Kaiserwiese im 2. Bezirk geplant. Bis Ende August macht SPORT.PLATZ Wien an zahlreichen weiteren Orten Station.

Alle weiteren Termine

August, 18–20 Uhr: Kaiserwiese, 2. Bezirk

August, 18–20 Uhr: Kongresspark, 16. Bezirk

August, 18–20 Uhr: Kirschblütenpark, 22. Bezirk

August, 18–20 Uhr: Sigmund-Freud-Park, 9. Bezirk

August, 18–20 Uhr: Kurpark Oberlaa, Eingang Filmteichstraße, 10. Bezirk

August, 18–20 Uhr: Otto-Wagner-Areal, vor Pavillon 12, 14. Bezirk

August, 18–20 Uhr: Stadtpark Atzgersdorf, 23. Bezirk

August, 18–20 Uhr: Wallensteinplatz, 20. Bezirk

August, 18–20 Uhr: Arenbergpark, 3. Bezirk

27. August, 17–19 Uhr: Großes Finale im Resselpark, 4. Bezirk

Weitere Informationen und mögliche kurzfristige Änderungen gibt es unter askoewat.wien.