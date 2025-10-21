Seit über 115 Jahren steht Neuroth für hörbare Lebensqualität. Nun ist das Unternehmen auch im 17. Bezirk mit einem neuen, größeren Standort vertreten.

“Jedes Ohr ist einzigartig – darum braucht es individuelle Lösungen.”

…so das Team des Fachinstituts. In den neuen Räumen können Kund*innen ab sofort auf modernste Hörtechnik und persönliche Beratung zählen.

Moderne Technik für bestes Hören

Ob Gespräche, Musik oder Vogelgezwitscher – die Welt ist voller Klänge. Doch rund jede*r Fünfte ist von einer Hörminderung betroffen. Neuroth setzt auf maßgefertigte Hörsysteme, die sich perfekt an den Alltag anpassen. Die neuesten Modelle lassen sich mit Smartphones oder Fernsehern verbinden und arbeiten dank moderner Akku-Technologie ganz ohne Batteriewechsel. So kehrt Lebensfreude zurück: beim Plaudern mit Freunden, beim Restaurantbesuch oder beim Lauschen der Natur.

Kostenloser Hörtest für alle

Wer sich fragt, wie es um das eigene Gehör steht, kann einfach vorbeischauen: Im Neuroth-Fachinstitut gibt es kostenlose Hörtests und eine ausführliche Höranalyse. Empfohlen wird, ab dem 40. Lebensjahr einmal jährlich das Gehör überprüfen zu lassen.

Termine können telefonisch unter 00800 8001 8001 oder online unter neuroth.com vereinbart werden.

Neuroth Fachinstitut Wien 17

Adresse: Hernalser Hauptstraße 97, 1170 Wien

Telefon: +43 1 907 3007

Web: www.neuroth.com

Neuroth – Hörlösungen so individuell wie Sie.