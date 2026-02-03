Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen mehrere interaktive Erlebnisstationen. Dort können Interessierte entdecken, wie vielseitig Hören ist und welche Rolle es im Alltag, auf Reisen oder im zwischenmenschlichen Miteinander spielt. Auch ein Hörtest ist Teil des Programms und bietet die Möglichkeit, das eigene Gehör besser kennenzulernen. Wissenswerte Informationen und persönliche Aha-Momente stehen dabei im Vordergrund.

Musikalisches Highlight als Höhepunkt

Ein besonderer Programmpunkt ist das rund 50-minütige Konzert, das die Besucherinnen und Besucher auf eine musikalische Reise mitnimmt. Von klassischen Werken bis hin zu modernen Kompositionen reicht das Repertoire, dargeboten von renommierten Musikerinnen und Musikern der österreichischen Musikszene. Das Konzerterlebnis macht eindrucksvoll spürbar, wie sehr gutes Hören berührt – und verbindet.

Gemeinsam erleben statt alleine hören

Das Event ist bewusst als gemeinsames Erlebnis gedacht. Begleitpersonen sind herzlich willkommen und können sich ebenfalls anmelden. Denn: Erlebnisse werden schöner, wenn man sie teilt. Insgesamt dauert die Veranstaltung rund zwei Stunden und beinhaltet neben dem Konzert auch ein Begrüßungsgetränk sowie ausreichend Zeit zum Erkunden der Erlebnisstationen.

Kostenlose Teilnahme und einfache Anmeldung

Die Teilnahme an „HörVerstehen“ ist kostenlos. Alle Termine sowie weitere Informationen sind online abrufbar, die Anmeldung erfolgt bequem über die Event-Website oder telefonisch. Wer neugierig geworden ist, sollte sich rechtzeitig einen Platz sichern und selbst erleben, wie aus Hören Verstehen wird – und wie stark Zuhören verbinden kann.

Anmeldung & Infos unter events.neuroth.com/n/registration