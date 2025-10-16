Ob beim ersten Klang im Konzertsaal, beim Öffnen der Theatertüren oder beim Duft von Winter und Vorfreude – „The Festive Chapter“ fängt diese Augenblicke ein und macht sie tragbar. Die handgefertigten Schmuckstücke aus einer kleinen Goldschmiede in Sri Lanka begleiten ihre Trägerinnen durch rauschende Bälle, funkelnde Silvesterabende oder intime Weihnachtsdinner.

Gäste aus Kunst, Kultur und Medien

Zwischen funkelnden Ohrhängern, Statement-Ringen und Gläsern mit Prosecco fanden sich zahlreiche bekannte Gesichter ein, darunter Schauspielerin Konstanze Breitebner, Comedian Caroline Athanasiadis, Moderatorin Corinna Kamper, Fotografin Isabella Abel und Grüne Klubobfrau Hietzing Alexandra Steiner. Sie alle eint die Begeisterung für Schmuck mit Aussagekraft.

„Ich liebe Stücke, die elegant, aber nicht aufgesetzt sind.“

…schwärmte Corinna Kamper. Auch Caroline Athanasiadis fand schnell ihre Favoriten:

„Ich bin ein absoluter Ohrring-Fan – und hier finde ich Stücke, die auffallen, ohne laut zu sein.“

Schmuck, der wirkt

Hinter dem Label nilmanel steht die Wiener Designerin Evelin Urbanski, die mit ihren Kollektionen nicht nur Schönheit, sondern auch soziale Verantwortung in den Mittelpunkt stellt. Der Name „nilmanel“ – Singhalesisch für blauer Lotus – steht für Hoffnung, Schönheit und Neubeginn.

Mit jedem Kauf unterstützt die Marke Frauen in Sri Lanka auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit: Ein Teil des Erlöses fließt an die one world foundation in Ahungalla, wo Frauen eine Schneiderausbildung inklusive Nähmaschine erhalten.

„Es freut mich besonders, Schmuck für starke Frauen zu gestalten – und gleichzeitig andere Frauen zu stärken.“

…so Urbanski.