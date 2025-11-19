Mit der Bestellung des neuen Führungsduos setzt die Agentur auf langjährige Eventexpertise und eine klare Vision für die Zukunft. Julia Healy (35), seit 2021 im Unternehmen, verantwortet künftig Eventorganisation und -produktion sowie Marketing und PR. Zudem ist sie Beauftragte für Awareness-Themen – ein Bereich, der für die Großveranstaltungen der Agentur zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Mit dem Donauinselfest ist Healy bereits seit ihrer Jugend verbunden: Als Teenager startete sie in der Festivalgastronomie, später wurde sie Teil des Organisationsteams. 2019 übernahm sie etwa die Bühnenverantwortung für die „Ebner-Eschenbach-Bühne“, die ein rein weibliches Programm präsentierte. Vor ihrem Einstieg bei Pro Event war die studierte Eventmanagerin im Veranstaltungsmanagement der SPÖ Wien tätig.

Vom Burgenland zur Eventspitze

Josef Wiedenhofer (37) bringt umfassende Branchenerfahrung mit. Seit 2023 bei Pro Event, sammelte er zuvor viele Jahre Expertise in der Ottakringer Brauerei, wo er als Mitglied des Managementteams den Bereich Events & Special Operations mit mehr als 90 Mitarbeitenden leitete. Dort betreute er zahlreiche Großevents – darunter ebenfalls das Donauinselfest.

Parallel zu seiner beruflichen Laufbahn absolvierte Wiedenhofer zwei Masterstudiengänge: Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der BOKU Wien sowie Projektmanagement & Digitale Transformation an der FH Burgenland. In seiner neuen Funktion fallen Finanzen, Personalwesen, strategische Entwicklung und Nachhaltigkeit in seinen Verantwortungsbereich.

Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Inklusion

Healy und Wiedenhofer möchten die Eventlandschaft der Stadt weiterhin prägen – mit unvergesslichen Momenten, hoher Qualität und einem starken Bekenntnis zu Sicherheit, Nachhaltigkeit, Awareness und Inklusion.

„Unsere Vorgänger haben viel aufgebaut – diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen.“

…betonen beide. Auch die Zusammenarbeit mit Eventpartnern und die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiter:innen stehen für das neue Duo klar im Vordergrund.

Wertschätzung vom Mutterunternehmen

Auch von Seiten der echo medienhaus ges.m.b.h., zu dem die Pro Event Team für Wien GmbH gehört, gibt es Anerkennung:

„Für die Führung des Unternehmens zwei Top-Profis mit Herz gefunden zu haben.“

…freuen sich Geschäftsführer Christian und Paul Pöttler. Die Pro Event Team für Wien GmbH setzt seit Jahren hohe Standards im below-the-line-Marketing und zeichnet für renommierte Veranstaltungen verantwortlich – allen voran das Donauinselfest, das größte Open-Air-Festival Europas.