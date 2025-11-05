Die entzückende Mischlingshündin Roxy (Tiernr. 224569) wurde im Oktober 2017 geboren und wartet derzeit bei Tierschutz Austria auf ein neues, liebevolles Zuhause. Die kastrierte Hundedame ist knapp über kniehoch, freundlich, anhänglich und genießt gemütliche Spaziergänge ebenso wie entspannte Stunden auf der Couch.

Menschenfreundlich und entspannt

Roxy ist eine wahre Schmusefreundin: Sie liebt den Kontakt zu Menschen und zeigt sich im Alltag als sehr angenehmer, ruhiger Begleiter. Mit anderen Hunden versteht sie sich nach Sympathie, daher wäre sie als Einzelprinzessin oder mit einem passenden Artgenossen glücklich.

Erfahrene Familie gesucht

Die Hündin ist stubenrein, kennt die Grundkommandos und bleibt nach einer Eingewöhnungszeit auch einige Stunden allein. In ihrem früheren Zuhause lebte sie mit Kindern und einer Katze zusammen – Kinder im Teenageralter wären also kein Problem. Nur beim Futter zeigt Roxy laut Vorbesitzerinnen und Vorbesitzern etwas Verteidigungsverhalten gegenüber anderen Tieren, weshalb ein harmonisches Umfeld wichtig ist.

Am liebsten am Stadtrand oder Land

Roxy hat früher mit Garten gelebt, braucht diesen aber nicht zwingend. Ein Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land, wo sie zur Ruhe kommen und ihre Spaziergänge genießen kann, wäre ideal. Im Auto fährt sie brav mit – gemeinsame Ausflüge sind also kein Problem.

Ein Herz auf vier Pfoten

Wer Roxy kennenlernt, wird schnell merken: Diese freundliche Hundedame hat das Herz am rechten Fleck. Sie sucht Menschen, die ihr Zeit, Liebe und Geborgenheit schenken – und sie dafür mit treuem Blick und sanfter Zuneigung belohnt.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).