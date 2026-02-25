Manche Hunde stürmen sofort ins Herz. Andere schleichen sich leise hinein – so wie Shrimpy. Der 2021 geborene Mischlingsrüde (Tiernr. 266019) ist ein echtes Sensibelchen, das mit großen Augen vorsichtig in die Welt blickt und sich nichts sehnlicher wünscht als einen sicheren Platz, an dem es einfach Hund sein darf.

Vertrauen braucht Zeit

Shrimpy ist knapp unter kniehoch, männlich und bereits kastriert. Fremden Menschen begegnet er zunächst schüchtern und zurückhaltend. Er braucht eine liebevolle Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Wer ihm diese Zeit schenkt, wird jedoch mit einem treuen Begleiter belohnt, der sich eng an seine Bezugsperson bindet.

Hektik und Trubel sind nichts für den feinsinnigen Rüden – ein ruhiges Umfeld ist für ihn daher besonders wichtig.

Einzelprinz mit klaren Vorstellungen

Mit Artgenossen möchte Shrimpy sein Zuhause leider nicht teilen. Andere Hunde zählen nicht zu seinen Freunden, weshalb wir für ihn einen Einzelplatz suchen. Auch Kinder sollten nicht im selben Haushalt leben, da ihm eine ruhige, berechenbare Umgebung Sicherheit gibt.

Am Land blüht er auf

Gesucht wird ein Zuhause am Land, fernab vom Großstadtlärm. Ein Garten wäre wunderbar – dieser sollte allerdings ausbruchsicher sein. Alternativ sollte Shrimpy im Freien keinesfalls unbeaufsichtigt bleiben. Sicherheit geht vor, besonders bei einem Hund, der in neuen Situationen noch unsicher reagiert.

Alltagsfit mit Potenzial

Die gute Nachricht: Shrimpy bringt bereits einiges mit! Er ist stubenrein, kennt das Brustgeschirr und geht brav an der Leine. Mit Geduld, liebevoller Konsequenz und positiver Bestärkung lässt sich auf dieser Basis wunderbar aufbauen.

Wer also ein großes Herz für kleine Sensibelchen hat und einem schüchternen Hund die Welt in seinem Tempo zeigen möchte, findet in Shrimpy einen besonderen Gefährten. Vielleicht wartet sein Happy End ja genau hinter Ihrer Haustür?

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).