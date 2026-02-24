Kaum war die Registrierung geöffnet, wurde auch schon die 5.000er-Marke überschritten. Ein überdurchschnittlicher Wert, der das enorme Interesse an Vorleseaktionen in ganz Österreich zeigt. Zum Vergleich: Im Vorjahr wurden während der gesamten Anmeldephase knapp 11.000 Vorlesungen registriert. Alles deutet darauf hin, dass dieser Rekord 2026 deutlich übertroffen wird.

Die starke Resonanz unterstreicht die große Bedeutung des Vorlesens – für Sprachförderung, Fantasie und Gemeinschaft. Denn gemeinsam in Geschichten einzutauchen, verbindet Generationen und schafft wertvolle Momente.

Eine Initiative für ganz Österreich

Der Österreichische Vorlesetag ist eine bundesweite Initiative zur Leseförderung. Mit an Bord sind unter anderem das Bundesministerium für Bildung, die APG sowie die Wiener Städtische Versicherung.

Mitmachen kann wirklich jede und jeder: Schulen, Kindergärten, Bibliotheken, Vereine, Unternehmen – aber auch Privatpersonen. Vorgelesen werden kann aus Lieblingsbüchern, Gedichten oder Kurzgeschichten. Jede Vorlesung vor Publikum zählt und sollte online registriert werden.

Alle angemeldeten, öffentlichen Lesungen werden in Echtzeit auf der Website angezeigt.

Gratis-Vorlesebuch für Schnellentschlossene

Ein zusätzlicher Anreiz: Die ersten 10.000 Anmeldungen erhalten das jährlich erscheinende Vorlesebuch kostenlos zugesandt. Wer sich also rasch anmeldet, sichert sich ein personalisiertes Buch mit vielen Geschichten zum gemeinsamen Eintauchen.

Prominente Unterstützung fürs Vorlesen

Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten machen sich stark für die Aktion. Mit dabei sind unter anderem:

Ali Mahlodji

Uschi Pöttler-Fellner

Valerie Huber

Bianca Jankovska

Lilian Klebow

Sie alle setzen sich öffentlich für das Vorlesen ein und zeigen: Geschichten schaffen Nähe und Begeisterung.

Zusätzlich werden zweimal wöchentlich Vorlese-Videos und kurze Clips auf dem Instagram-Account @echoeventvienna veröffentlicht – als Inspiration und Einstimmung auf den großen Tag.

Tipps vom Profi

Wer noch ein wenig Unterstützung beim Vorlesen braucht, bekommt sie von Schauspieler und Sprechtrainer Martin Schwanda. Seine praktischen Tipps helfen dabei, Texte lebendig und spannend zu gestalten – vom richtigen Tempo bis zur passenden Betonung.

Jetzt anmelden und mitmachen!

Österreich liest vor – und Sie können Teil davon sein. Der 26. März 2026 steht ganz im Zeichen der Geschichten. Ob im Klassenzimmer, im Büro, im Park oder im Wohnzimmer: Jede Vorlesung zählt.

Anmeldung und alle Infos unter: vorlesetag.eu