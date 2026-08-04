Ich seh was, was man sonst nie zu sehen bekommt

Von 25. bis 27. September lädt OPEN HOUSE WIEN dazu ein, außergewöhnliche Baukultur in Wien und Umgebung zu erkunden. Bauwerke, die das ganze Jahr über nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind, gewähren einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

Wenn beeindruckende Gebäude, neue Stadtinitiativen und Freiflächen in Wien und Umgebung besichtigt werden dürfen, findet wieder OPEN HOUSE WIEN statt. Das Architekturfestival geht heuer zum elften Mal und an drei Tagen über die Bühne. Volunteers und Fachpersonal bieten kostenlose Führungen, bringen aktuelle Trends der Stadtentwicklung näher und liefern jede Menge Fun Facts und Hintergrundwissen. So wird Architektur für alle zugänglich und am eigenen Leib erlebbar.

Erstmals findet OPEN HOUSE WIEN heuer zeitgleich mit dem österreichweiten Tag des Denkmals am 27. September statt. An einem Wochenende laden daher sowohl zeitgenössische Architektur als auch bedeutende historische Bauwerke zum Entdecken ein.

Mehr Informationen findet man auf openhouse-wien.at