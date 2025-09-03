Das Jugendstiltheater bleibt auch 2025 der eindrucksvolle Eingang zur Messe, doch das Ausstellungsgelände selbst präsentiert sich heuer in frischer Form. Der Skulpturengarten zieht vom Freigelände in den großen Theatersaal, während die bisher als Party-Location bekannte Küche diesmal ihr Potenzial als Ausstellungsfläche unter Beweis stellt.

Gemeinsam mit den Pavillons 7 und 13 bilden die vier Gebäude ein kreatives Viereck, in dem sich über 100 Aussteller*innen präsentieren. Das vielfältige Programm reicht von Gallery Statements über Artist Statements bis hin zu Special Exhibitions und Interventions.

Kunst-Highlights zum Auftakt

Ein besonderer Programmpunkt erwartet Besucher*innen bereits am 10. September: Die SAMMLUNG VERBUND zeigt mit der Künstlerin Dorothea Zeyringer ein Reenactment von Deflorazione (1977), einer legendären Performance der österreichischen Künstlerin Renate Bertlmann. Im Anschluss findet ein Künstlerinnengespräch mit Bertlmann, Zeyringer und der Gründungsdirektorin der Sammlung, Gabriele Schor, statt. Ebenfalls beim Opening: Christian Falsnaes, der das Publikum zu einem performativen Experiment im Theater einlädt – aktive Teilnahme ausdrücklich erwünscht!

Christoph Schlingensief: „Der König wohnt in mir“

Ein weiteres Highlight ist die Rekonstruktion der Installation „Der König wohnt in mir“ von Christoph Schlingensief.

Das Werk wurde ursprünglich 2008 im Kunstraum Innsbruck gezeigt und wird nun – in Zusammenarbeit mit dem Christoph Schlingensief Estate, dem Kunstraum Innsbruck und Kurator Stefan Bidner – erstmals seit 17 Jahren wieder aufgebaut.

Die Installation vereint Filme und Fotografien, die 2007 in Nepal entstanden sind, und setzt sich mit den großen Themen des Lebens auseinander: Vergänglichkeit, Erlösung, Unfähigkeit und der Frage nach dem Sinn von Kunst.

Kunst trifft Kulinarik

Neben visuellen Eindrücken kommt auch der Gaumen auf seine Kosten:

Das MOCHI-Team kuratiert zwischen den Ausstellungsorten verschiedene kulinarische Stationen. So können Besucher*innen nicht nur Kunst erleben, sondern auch spannende Geschmackserlebnisse genießen.

Das Opening-Event am 10. September und das Closing-Event am 14. September versprechen Performances, Live-Acts und Partystimmung auf zwei Floors im Jugendstiltheater.

Öffnungszeiten im Überblick

Mittwoch, 10. September

Preview: 13:00 – 17:00 Uhr

Opening: 17:00 – 22:00 Uhr (Event ab 22:00 Uhr)

13:00 – 17:00 Uhr 17:00 – 22:00 Uhr (Event ab 22:00 Uhr) Donnerstag, 11. September – Freitag, 12. September: 13:00 – 20:00 Uhr

13:00 – 20:00 Uhr Samstag, 13. September – Sonntag, 14. September: 11:00 – 20:00 Uhr (Closing Event ab 20:00 Uhr)

Tickets gibt es online unter parallelvienna.com