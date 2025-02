Parkanlage Gasometervorfeld: Information für Simmeringer

Die Wiener Stadtregierung plant die Errichtung einer 51.000 m² großen Parkanlage im Gasometervorfeld. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Thomas Steinhart laden die Bürger zur Präsentation des Gestaltungskonzepts und zur Beantwortung von Fragen am 3. März ein.

Mit der geplanten Parkanlage im Gasometervorfeld nimmt ein lang gehegter Wunsch der Simmeringer Bevölkerung Gestalt an. Auf einer Fläche von 51.000 m² entsteht eine klimafitte Grünoase, die das Mikroklima des Bezirks positiv beeinflussen wird.

Grünes Herz für Simmering entsteht

Die Gestaltung des Parks folgt dem Prinzip der Nachhaltigkeit: Vorhandene Materialien werden erhalten und weiterverwendet. So entsteht ein lebenswerter Raum, der sowohl der Umwelt als auch den Bewohner zugutekommt. Cooling-Elemente und schattenspendende Bäume sorgen künftig für Abkühlung in den Sommermonaten. Dank unterschiedlicher Sitzmöglichkeiten wird ein Raum für soziale Begegnungen in diesem wachsenden Stadtteil geschaffen.

Bürger-Informationsgespräch am 3. März

Um die Pläne vorzustellen und Fragen zu beantworten, laden Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Thomas Steinhart zu einem Bürgergespräch ein. Bei dieser Veranstaltung werden Fachleute des Siegerteams des EU-weiten Planungswettbewerbs sowie Vertreterinnen der Wiener Stadtgärten anwesend sein, um das Gestaltungskonzept zu präsentieren und auf Anliegen der Simmeringer einzugehen. Die Teilnahme bietet die Möglichkeit, sich aus erster Hand über die geplante Parkanlage zu informieren und aktiv am Gestaltungsprozess teilzuhaben.

3. März 2025, 16–18 Uhr

Bezirksvorstehung Simmering, Festsaal

Enkplatz 2, 1110 Wien

Weitere Informationen zum Park im Gasometervorfeld: park.wien.gv.at