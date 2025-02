Zwei Bezirkstage als Riesen-Chance für Vereine

Vereine aus den Bezirken 14 und 16 haben die Möglichkeit, beim großen Fest im September dabei zu sein. Um sich zu informieren gibt es Ende März eigene Termine in den beiden Bezirksvorstehungen.

Seit Jahren findet einmal im Jahr das große Vereinsfest der Bezirke 14 und 16 bei der U3-Endstelle Ottakring statt. Beide Bezirksvorsteherinnen laden ein, die verschiedenen Kultur-, Kunst-, Sport- und Freizeitvereine kennenzulernen. Heuer geht das Vereinsfest am 6. September nachmittags über die Bühne. Es wird einen bunten Reigen an verschiedenen Aufführungen geben. Wer jetzt Interesse hat, daran teilzunehmen und „hineinzuschnuppern“, hat in beiden Bezirken Ende März eine gute ­Möglichkeit dazu.

Termin in Ottakring

Ottakring lädt am Mittwoch, 26. März, um 18 Uhr zum Vernetzungstreffen in die Bezirksvor­stehung am Richard-Wagner-Platz 19. Dort gibt’s alle Infos und Neuigkeiten zum Vereinsfest im September, auch bezüglich Anmeldung. Um kurze Voranmeldung für 26.3. wird gebeten: post@bv16.wien.gv.at

Termin in Penzing

Penzing lädt am Donnerstag, 27. März, um 17:30 Uhr zum Vernetzungstreffen in die Bezirksvorstehung, Hütteldorfer Straße 188, Pavillon 1. Dort gibt’s alle Infos und Neuigkeiten zum Vereinsfest im September, auch bezüglich Anmeldung. Um kurze Voranmeldung für 27.3. wird gebeten: post@bv14.wien.gv.at