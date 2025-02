Penzing: Bezirkswoche ganz im Zeichen der Frau

Ab Dienstag, 4. März, warten mehrere Veranstaltungen im Bezirk auf Interessierte. Sie sind alle kostenlos und online abrufbar – vom Kinderkino über eine Führung im Technischen Museum bis zum “Coffee with Cops”.

Die Bedeutung und Spuren der Frauen aufzuzeigen war ­Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner immer wichtig. Daher rief sie im Vorjahr die erste Frauenausstellung am Zaun vor der Vorstehung in der Hütteldorfer Straße 188 ins Leben. Heuer folgt mit der Frauenwoche die kon­sequente Fortsetzung: „Alle Veranstaltungen sind gratis und beschäftigen sich mit Frauenrechten, Gleichstellung und Chancengleichheit“, so Schüchner.

Interessante Termine

Die Penzinger Frauenwoche beginnt am Montag mit einem Kinderkino für Schulklassen in den Breitenseer Lichtspielen. Am Dienstag-Nachmittag lädt Bezirksvorsteherin Schüchner gemeinsam mit der Wissenschaftskommunikatorin Elka Xharo (besser bekannt als “The Sciency Feminist”) zu einer Führung ins Technische Museum ein. Ein Coffee with Cops am Vormittag vor der Bezirksvorstehung setzt den Schwerpunkt am Mittwoch für Seniorinnen. Abgeschlossen wird die Woche mit einem Kinoabend für alle in den Breitenseer Lichtspielen. Gezeigt wird der Kinofilm „MOND“ der kurdisch-österreichischen Regisseurin und Drehbuchautorin Kurdwin Ayub.

Termine sind online abrufbar

Weiter Veranstaltungen finden Sie ab Mitte Februar online https://wienerfrauenwoche.at/. Die Anmeldung zur Führung im Technischen Museum bzw. dem Kinoabend ist unter kommunikation@bv14.wien.gv.at möglich.

Die Termine zusammengefasst:

Dienstag, 4.3., 16 Uhr: Führung im Technischen Museum „Geniale Frauen und deren Erfindungen“

Mittwoch, 5.3., 10 Uhr: Coffee with Cops in der Bezirksvorstehung

Donnerstag, 6.3., 19 Uhr: Kinoabend in den Breitenseer Lichtspielen „MOND“

30 Jahre vorsteherinnen

Übrigens wird Penzing seit 1992 von Vorsteherinnen geführt. Damals übergab Otto Bauer an Jutta Steier, die dem großen Park in der Spallartgasse nunmehr ihren Namen gibt. 2001 folgte Andrea Kalchbrenner, die 18 Jahre lang die Nummer eins im Bezirk war. 2019 übernahm die jetzige Vorsteherin Michaela Schüchner.