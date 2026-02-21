Sprache verändert sich. Sie wächst, mischt sich, wird neu erfunden. In einer Stadt wie Wien, in der mehr als die Hälfte der Jugendlichen mehrsprachig aufwächst, entsteht daraus eine ganz eigene Ausdrucksform: der Ethnolekt. Mit „Bin Straßenbahn, wallah“ veröffentlicht Matej Jakic nun das erste umfassende Ethnolekt-Wörterbuch Wiens. Das Buch ist weit mehr als eine Sammlung von Slang-Begriffen. Es ist ein kulturwissenschaftlicher Blick auf die sprachliche Realität einer neuen Generation.

Jakic, 1996 in Wien geboren und in Favoriten aufgewachsen, ist Lehrer für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. In seiner Masterarbeit untersuchte er ethnolektale Sprachentwicklungen an einer Wiener Sekundarstufe und konnte empirisch zeigen: Jugendliche beherrschen unterschiedliche Sprachregister bewusst und situationsabhängig. Sie sprechen nicht schlechter Deutsch, sie sprechen vielfältiger!

Das Buch verbindet persönliche Erfahrungen, wissenschaftliche Einordnung und zahlreiche Dialoge aus dem Wiener Alltag mit einem umfangreichen Wörterbuch von A bis Z. Begriffe wie „Abi“, „Lan“, „wallah“, „Ehre“, „Digga“ oder „Habibi“ werden erklärt, kontextualisiert und in ihren kulturellen Hintergründen verortet. Dabei wird deutlich: Ethnolekt ist kein Sprachverfall, sondern Ausdruck von Mehrsprachigkeit, Identität und urbaner Kultur. Hochdeutsch, Dialekt, Englisch, Arabisch, Türkisch oder Balkan-Sprachen greifen ineinander und schaffen neue, lebendige, kreative und selbstbewusste Ausdrucksformen.

Das Buch ist ab 23. Februar in gut sortierten Buchhandlungen erhältlich.