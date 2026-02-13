Alles Walzer – Zwei Tage vor dem Opernball wird die Wiener Staatsoper in einen großen Ballsaal verwandelt. Mit dem Umbau und der Dekorierung wird unmittelbar nach der letzten Vorstellung am Montag um etwa 22 Uhr begonnen, somit stehen bis zum Einlass am Donnerstag um 20:30 Uhr etwa 70 Stunden zur Verfügung. Als eine der ersten Tätigkeiten wird die Bestuhlung des Parterres demontiert und auf einem Gerüst ein Fußboden eingezogen, sodass dieser mit der Bühne eine ebene Fläche von etwa 850 m² bildet.

Insgesamt sind etwa 650 Personen mit dem Umbau beschäftigt. Am Donnerstagmorgen nimmt die Behörde die Umbauten ab, danach können noch Mängel behoben und die Dekoration ergänzt werden bevor es am Abend heißt: “Alles Walzer”. Nicht zu vergessen: Am Mittwochabend findet noch die Generalprobe für die etwa eine Stunde dauernde Eröffnung statt – und diese soll in dieser Geschichte eine beondere Rolle spielen.

Pflegehausbewohner bei der Generalprobe

Aller Anfang stand ein Traum: „Vor langer Zeit entstand die Idee, wie schön es wäre, mit ein paar Bewohnern der Pflege Innerfavoriten an der Generalprobe des Opernballs teilnehmen zu können.“, so Christine Irza von der Pflege Innerfavoriten. Doch wer sie kennt, weiß, das sie Träume konsequent verfolgt und nun wurde dieser wahr. „Dank der Unterstützung und dem Entgegenkommen der Wiener Staatsoper sowie der Direktion unseres Hauses konnten heuer mit vier Bewohnern im Rollstuhl an der Generalprobe des Opernballs teilnehmen – ein Abend voll Glanz, Emotionen und besonderer Momente, der sowohl für die Bewohner als auch für uns Begleiter zutiefst berührend und unvergesslich war.“