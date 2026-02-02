Die Offensive der Exekutive geht weiter, die Aufnahmeplanung ist auf Kurs: Mit insgesamt 1.415 geplanten Neuaufnahmen werden heuer alle neun Landespolizei-Direktionen gestärkt und Abgänge kompensiert. Laut Innenministerium kann damit der Rekord-Personalstand von 32.500 Polizisten gewährleistet werden.

Neu-Aufnahme pro Quartal

Die Neu-Aufnahmen finden in vier Turnussen (quartalsmäßig) statt, je nach Bedarf in unterschiedlichen Bildungszentren. Von den insgesamt 1.415 geplanten Aufnahmen fallen 505 auf die Turnusse März und Juni. “Es ist unser klares Ziel, den aktuellen Höchststand an Polizistinnen und Polizisten auch weiterhin zu sichern”, so Innenminister Gerhard Karner.

400 Neue für Wien

Für Wien beginnen in den beiden Turnussen 400 Schüler in 16 Klassen ihre Polizeigrundausbildung, wobei eine gesonderte Klasse für die neue Sondereinheit „Objektschutzpolizei“ bereitgestellt wird. Aktuell befinden sich österreichweit 3.160 Polizeischülerinnen und Polizeischüler in der zweijährigen Grundausbildung.