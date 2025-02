„I am good enough“: Gegen den Druck perfekter Körperbilder

Immer schöner, immer besser: Der Druck, einem perfekten Körperideal zu entsprechen, wächst, vor allem durch soziale Medien. Besonders Jugendliche fühlen sich diesem zunehmend ausgesetzt. Das Projekt „I am good enough. Stark durch vielfältige Körperbilder“ unterstützt sie dabei, Schönheitsideale bewusst zu hinterfragen und ihre psychosoziale Gesundheit zu stärken.

Nachdem das Projekt 2024 erfolgreich durchgeführt wurde, bieten WiG und queraum auch 2025 wieder kostenlose Schulprojekte, Webinare und Vorträge an. Ziel ist es, Jugendliche zu unterstützen und erwachsene Bezugspersonen wie Pädagoginnen und Jugendarbeiterinnen mit wertvollen Anregungen auszustatten, um das Selbstwertgefühl der jungen Generation zu stärken.

„Jugendliche vergleichen sich oft und orientieren sich an dem, was sie in den Medien sehen. Umso wichtiger ist es, ihnen ein diverses Bild von Schönheit zu vermitteln und ihre Medienkompetenz zu fördern“, erklärt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung.

Kostenlose Online-Vorträge

Die Teilnahme an den Vorträgen, die sich mit den Themen Körperbilder, Schönheitsideale, KI-Avatare und Diskriminierung durch Behinderung befassen, ist kostenlos. Zwei der Vorträge im März und April 2025 bieten Einblicke in die gesellschaftlichen Herausforderungen rund um das Thema Schönheit und Körperbild:

5. März 2025, 17:00–18:00 Uhr : „Good enough trotz Ozempic & KI“ – Elisabeth Lechner thematisiert Diskriminierung aufgrund des Äußeren und die Auswirkungen von Schönheitsidealen auf das Selbstwertgefühl.

3. April 2025, 17:00–18:00 Uhr : „Schönheit ohne Norm – warum Behinderung nicht hässlich ist“ – Heidemarie Egger erklärt, warum Schönheitsideale oft ableistisch sind und wie ein neues, inklusives Bild von Schönheit entwickelt werden kann.

Kostenlose Weiterbildungen für Multiplikator*innen

Für Pädagog*innen und Fachkräfte im Bereich der offenen Jugendarbeit gibt es kostenlose Workshops. Sie solle über den Einfluss von Körperbildern in sozialen Medien auf Jugendliche aufklären und Handlungsoptionen zur Unterstützung eines gesunden Selbstwerts aufzeigen:

2. April 2025, 17:30–19:00 Uhr

8. Mai 2025, 10:00–11:30 Uhr

21. Mai 2025, 17:30–19:00 Uhr

Mehr über das Projekt

Das Projekt „I am good enough“ wird aus Mitteln des Fonds Gesundes Österreich gefördert. Weitere Informationen und Anmeldung zu den Veranstaltungen gibt es auf der Website von WiG: wig.or.at/i-am-good-enough.