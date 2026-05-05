SeniorenReisen öffnet die Welt für alle, die Komfort, Sicherheit und Lebensfreude beim Reisen besonders schätzen. Der zum Pensionistenverband Österreichs gehörende Reiseveranstalter bietet maßgeschneiderte Angebote für die Generation 60 plus: von klassischen Kultur‑ und Rundreisen bis zu Fernzielen mit Vollbetreuung vor Ort.

Reisende ab 60 sind hier in besten Händen

Ob bei großen Gruppenreisen im Frühjahr und Herbst an der türkischen Ägäis, an der Adriaküste oder bei Spezialreisen in ferne Länder wie China, Alaska oder Südafrika: Bei SeniorenReisen wird besonders auf die Bedürfnisse Reisender ab 60 und junggebliebener Globetrotter eingegangen.

Unter Reiseanbietern punktet SeniorenReisen mit einzigartigen Dienstleistungen wie z. B. umfassende Betreuung am Flughafen, deutschsprachige Reiseleiter und Betreuungsteams in den Hotels, Begleitung durch medizinisches Personal, persönlicher Check-in und mehr. Wer lieber individuell unterwegs ist, findet ein breites Spektrum an Reisen aller Kategorien.

SeniorenReisenGeschäftsführerin Gerlinde Zehetner verrät im Interview, warum ältere Reisegäste diesen Service so sehr schätzen.

Sicherheit, die Urlaub unbeschwert macht

Menschen wünschen sich im Urlaub Entspannung. Wie sorgt SeniorenReisen dafür, dass man Traumziele so richtig genießen kann?

Gerlinde Zehetner: Wir begleiten unsere Gäste von der Abreise bis zur Heimkehr persönlich. Vom Bustransfer ab dem Heimatort über die Hilfe beim Check‑in bis hin zur Betreuung im Hotel – alles ist vorbereitet, sodass die Gäste sich nur auf das Genießen konzentrieren müssen. Unsere Erfahrung zeigt, dass genau diese Entlastung für viele ältere Reisende den Urlaub wirklich stressfrei macht.

Von der Begleitung bis zur Hilfe: Warum ist dieses Sicherheitsnetz wichtig?

Viele Gäste fühlen sich beruhigter, weil sie wissen, dass jederzeit medizinische Hilfe verfügbar ist und dass kompetente Reiseleiter und Betreuungsteams sie begleiten. Dieses Sicherheitsnetz gibt nicht nur Vertrauen, sondern ermöglicht es den Reisenden auch, neue Orte unbeschwert zu entdecken.

Warum ist Transparenz bei den Reisekosten so zentral?

Ein Preis für alles ohne versteckte Gebühren sorgt für absolute Planungssicherheit. Ist man Mitglied des Pensionistenverbandes Österreichs profitiert man darüber hinaus von zusätzlichen Vorteilen. Mit der klaren Kostenstruktur behalten Gäste den Überblick und können sorglos in den Urlaub fahren.

Lust auf mehr Service beim Reisen?

Das Team von SeniorenReisen freut sich auf Sie!

SeniorenReisen Reisebüro Wien

Gentzgasse 129, 1180 Wien

Tel.: 01/313 72, seniorenreisen.cc