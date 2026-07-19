Exklusive Führungen durch das Otto-Wagner-Areal

Gut Ding braucht Weile, sagt ein Sprichwort. Wie am Otto-Wagner-Areal – das ehemalige Spitalsgelände wird einer neuen Nutzung zugeführt.

Doch bevor es soweit ist, will Ottakring den Menschen das wunderbare Areal näherbringen. Daher laden Ende August und Anfang September Gemeinderätin Susanne Haase, Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp und Stadträtin Ulli Sima zu exklusiven Führungen ein. Das Angebot richtet sich an alle Leserinnen und Leser des Wiener Bezirksblatts.

Neue Nutzung ist geplant

Das ehemalige Spitalsgelände wird derzeit einer neuen Nutzung zugeführt – unter anderem werden die Musikuniversität der Stadt Wien und das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) zeitnah einziehen.

OW-Areal ist 120 Jahre alt

Das vor mehr als 120 Jahren errichtete Areal steht unter Denkmalschutz und gilt in seiner Bauweise als einzigartig. Die bevorstehende Revitalisierung des Geländes wird neben den aktuellen Zwischennutzungen auch im Fokus der Führungen stehen.

Drei Termine sind geplant

Freitag, 21. August um 16:00 Uhr

Freitag, 28. August um 16:00 Uhr

Samstag, 5. September um 16:00 Uhr

Treffpunkt ist neben der großen Uhr beim OWA-Haupteingang (Baumgarnter Höhe 1 bzw. 48A-Station „Otto Wagner Areal“).

Da nur eine begrenzte Zahl an Plätzen vergeben werden kann, wird um zeitnahe Anmeldung unter wien.ottakring@spoe.at oder Tel. 01/492 07 66 gebeten.