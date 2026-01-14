Stein für Stein wächst an diesem Wochenende „Die Bioblo-Linie“ quer durch die Museumsräume der Heidi Horten Collection. Ob schnurgerade oder verspielt verschlungen: Jede Idee zählt, jede Familie baut mit. Gemeinsam wird daran gearbeitet, die längste je gebaute Linie aus Bioblo-Bausteinen entstehen zu lassen – ein Mitmach-Kunstwerk, das nur im Zusammenspiel aller Beteiligten möglich ist.

Bauen für den Rekord – und darüber hinaus

Die Bioblo-Bausteine, entwickelt und produziert in Österreich, stehen für nachhaltiges Spielzeug mit hohem Kreativfaktor. Ihre wabenförmige Struktur macht sie leicht, stabil und vielseitig einsetzbar – perfekt für ein Projekt dieser Größenordnung. Ergänzend zur Rekord-Baustelle laden am Wochenende weitere Kreativstationen zum Experimentieren und Gestalten ein. Ein besonderes Highlight ist der Bioblo Pixel-Rahmen, mit dem Kinder aus bunten Steinen kleine Kunstwerke für das Kinderzimmer gestalten können – ganz ohne Kleber und jederzeit veränderbar. Hier wird deutlich, wie fließend die Grenzen zwischen Spiel, Design und Kunst sein können.

Gut zu wissen: Der Rekordversuch endet nicht mit dem letzten Stein, sondern bietet auch einen Mehrwert. Nach dem Event werden die Bioblo-Bausteine an ausgewählte Familien mit Kindern in besonderen Lebenssituationen gespendet.

Infos zum Rekordversuch

Gebaut wird an beiden Tagen in zwei Timeslots (9 Uhr und 10.45 Uhr). Der Eintritt beträgt 5 Euro pro Person – inklusive Museumsbesuch.

Empfohlen ist das Event für Familien mit Kindern ab drei Jahren (pro Kind maximal zwei Erwachsene).

hortencollection.com