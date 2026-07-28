Goldener Johann Strauss für Helga Papouschek

Der Marchfelderhof in Deutsch-Wagram stand ganz im Zeichen des Walzers: Die Johann Strauss-Gesellschaft Wien verlieh dort den begehrten Goldenen Johann Strauss an die beliebte Schauspielerin und Volksopern-Soubrette Helga Papouschek.

Standing Ovations, musikalische Höhepunkte und eine emotionale Geburtstagsüberraschung machten den Galaabend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Walzer-Oscar für die Volksopern-Soubrette

Während in Salzburg derzeit der „Jedermann“ die Festspielzeit prägt, hieß es im Marchfelderhof „Alles Walzer!“. Bereits zum 13. Mal verlieh die Johann Strauss-Gesellschaft Wien den Goldenen Johann Strauss, der als einer der renommiertesten Kulturpreise des Landes gilt. Präsident Prof. Peter Widholz erinnerte daran, dass die Gesellschaft heuer ihr 90-jähriges Bestehen feiert und mit Persönlichkeiten wie Jonas Kaufmann, Zubin Mehta oder Otto Schenk bereits zahlreiche internationale Größen ausgezeichnet wurden.

Helga Papouschek wurde stilecht in einem historischen Cabriolet zum Marchfelderhof chauffiert und von einem Blasorchester mit dem Radetzkymarsch empfangen. Nach der Enthüllung einer marmornen Ehrentafel sorgten die Johann Strauss JSG-Konzertschrammeln mit den schönsten Melodien des Walzerkönigs für beste Stimmung.

Geburtstagsüberraschung sorgt für Gänsehautmomente

Neben einem festlichen Fünf-Gänge-Galadinner mit Weinviertler Weinen wartete auf die Geehrte noch eine besondere Überraschung. Marchfelderhof-Hausherr Peter Großmann ließ eine riesige Schoko-Nougat-Krokant-Torte in den Festsaal rollen und verriet, dass Helga Papouschek ausgerechnet an diesem Tag ihren 85. Geburtstag feierte.

Für den emotionalen Höhepunkt sorgte schließlich Schauspielkollege Gerhard Ernst, der spontan die Bühne betrat und der Jubilarin mit ihren Lieblingsliedern ein musikalisches Geburtstagsständchen widmete. Das Publikum dankte mit lang anhaltendem Applaus und Standing Ovations.

Unter den zahlreichen Gästen befanden sich unter anderem Heinz Zednik, Toni Faber, Marianne Nentwich, Trixi Schuba, Martina und Werner Fasslabend, Marcus und Leila Strahl, Carsten Süss, Ulli Fessl, Werner Resel, Rainer Küchl, Magic Christian, Edith Leyrer, Peter Horak, Toni Slama und Peter Josch. Gemeinsam feierten sie einen sommerlichen Galaabend, der ganz im Zeichen von Johann Strauss, Wiener Lebensgefühl und großer Emotionen stand.