Safer Internet Day: Aktiv für ein sicheres Netz

Heute, am 11. Februar 2025, wird weltweit der 22. Safer Internet Day begangen. Unter dem Motto „Together for a better internet“ setzen sich Initiativen, Bildungseinrichtungen und Unternehmen für mehr Sicherheit und Verantwortung im Netz ein. Das Bewusstsein für digitale Gefahren soll vor allem bei jungen Nutzern geschärft werden.

Der Safer Internet Day verfolgt das Ziel, insbesondere junge Menschen für einen sicheren Umgang mit digitalen Medien zu sensibilisieren. Kinder und Jugendliche sollen Medienkompetenz entwickeln, Risiken erkennen und sich der Konsequenzen ihres Online-Verhaltens bewusst werden. Zahlreiche Schulen, Organisationen und Privatpersonen beteiligen sich mit Workshops, Vorträgen und Informationskampagnen. In Österreich wird der gesamte Februar zum Safer-Internet-Monat erklärt.

Sexuelle Belästigung im Netz starkes Thema

Die Ergebnisse einer kürzlich präsentierten Studie zeigen unter Kindern und Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren zeigt beunruhigende Entwicklungen. Sexuelle Belästigung im Internet ist für viele Kinder und Jugendliche in Österreich trauriger Alltag. Beinahe 40 Prozent der Befragten sind damit konfrontiert: von anzüglichen Kommentaren, intimen Fragen oder die Aufforderung, Nacktbilder zu schicken, bis hin zu Sexting. Prävention, Aufmersamkeit und Risikobewusstsein sind hier stärker gefordert.

Ein Monat voller Aktionen und Initiativen

Da der Aktionstag in viele Schulferien fällt, ist in Österreich mit Unterstützung des Bildungsministeriums der gesamte Februar ein Safer-Internet-Monat. Schulen und Jugendeinrichtungen sind aufgerufen, eigene Projekte zu organisieren oder bestehende Materialien zu nutzen. Die aktuellen Schwerpunkte reichen von Cybermobbing und Fake News bis hin zu sexueller Belästigung im Netz. Eine eigens entwickelte Online-Schnitzeljagd sowie neue Informationsbroschüren helfen Kindern, Jugendlichen und Eltern, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.

Teilnahme zahlt sich aus

Unter dem Hashtag #SID2025AT können Schulen und Jugendeinrichtungen ihre Aktionen auf Social Media teilen und attraktive Preise gewinnen. Drei Bildungseinrichtungen erhalten eine Medienausstattung im Wert von 500 Euro, zusätzlich werden Workshops von Saferinternet.at verlost. Die besten Beiträge, gesammelt auf einer Social Wall, machen das Engagement sichtbar.

Ganzjährige Unterstützung für digitale Kompetenz

Neben dem Aktionstag bietet Saferinternet.at das ganze Jahr über ein breites Informationsangebot: Unterrichtsmaterialien, Elternratgeber und digitale Lernspiele stehen zur Verfügung. Auch der A1 digital.campus, der Ende Februar an seinem neuen Standort in Wien eröffnet, unterstützt Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte mit praxisnahen Workshops zu sicheren Internetnutzung.

www.saferinternet.at/safer-internet-day

www.saferinternet.at/projekte/kinderschutz

Kostenlose Broschüre zu Cybergrooming „Jugendliche und Sexualität im Internet“

Foto: Freepik.com