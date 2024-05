Schlingermarkt: Ein Apfelgruß vom Bezirkschef

Am Samstag, dem 8.6.2024, haben wieder alle Floridsdorfer Gelegenheit, mit ihrem Bezirksvorsteher Georg Papai direkt und ohne Voranmeldung ins Gespräch zu kommen.

Von 8:30 bis 11:00 Uhr wird Papai am Schlingermarkt vor Ort sein. Und für die ersten Besucher am Infostand der Bezirksvorstehung gibt es als besondere Überraschung einen gratis Apfelgruß.

Unterstützung vom Marktamtsdirektor

Für fachliche Fragen zu den Entwicklungen und Vorhaben am Schlingermarkt hat Papai den Marktamtsdirektor Andreas Kutheil eingeladen, der sein Kommen schon zugesagt hat. „Der Schlingermarkt ist immer ein guter Ort, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen“, erinnert sich der Bezirksvorsteher an seine letzten Marktsprechstunden. „Und mit dem Apfelgruß will ich den Floridsdorfern das beliebteste Obst Österreichs, süß und spritzig und ein Mehrwert für die Gesundheit, überreichen.“