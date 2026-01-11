Wer im Wiener Gemeindebau lebt, kann sich 2026 auf zusätzliche Unterstützung und neue Begegnungsmöglichkeiten freuen. wohnpartner baut sein Angebot weiter aus, um Nachbarschaft zu stärken, Beratung unkompliziert zugänglich zu machen und das Zusammenleben noch angenehmer zu gestalten. Von praktischer Hilfe bei Einzügen über persönliche Beratung bis zu gemeinschaftlichen Aktivitäten – wohnpartner ist stets nah an den Bewohnern.

Neues Grätzl-Zentrum in Favoriten

Die wohnpartner Grätzl-Zentren sind offene Treffpunkte direkt im Gemeindebau, in denen Bewohner Rat, Unterstützung und Gemeinschaft finden. Hier gibt es keine Konsumpflicht, dafür zahlreiche Möglichkeiten für Austausch, Freizeitaktivitäten und Mitgestaltung des eigenen Grätzls. 2026 eröffnet bereits das elfte Grätzl-Zentrum – diesmal in Favoriten.

„Unsere Zentren sind sehr beliebt, weil sie Raum für Gespräche, Begegnungen und kostenlose Aktivitäten bieten. Mit der neuen Niederlassung erweitern wir unser Serviceangebot und erreichen noch mehr Menschen direkt vor Ort“, erklärt Claudia Huemer, Bereichsleiterin bei wohnpartner. Interessierte können schon jetzt das neue Grätzl-Zentrum besuchen und die Angebote kennenlernen.

Wiener Nachbarschaft stärken

Ab März 2026 tourt die Initiative „Respekt gemeinsam sicher“ wieder durch die Wiener Gemeindebauten. Das Gemeinschaftsprojekt von wohnpartner, Wiener Wohnen und der Grätzlpolizei informiert über Hausordnung, Nachbarschaftsregeln und Beratungsangebote. Gleichzeitig schafft es Gelegenheit für offenen Austausch direkt im Hof, nah bei den Menschen.

Bei der Herbst-Tour 2025 beteiligten sich rund 350 Bewohner. Auch 2026 werden die Termine von besonderen Aktionen wie Sauberkeitsfesten begleitet, um Gemeinschaftsgefühl und Sicherheit zu fördern. Nehmen Sie teil und gestalten Sie ein respektvolles Miteinander in Ihrem Grätzl!

Claudia Huemer, Bereichsleiterin bei wohnpartner

Einzugsbegleitung: Harmonisch starten

Wer neu in einen Gemeindebau zieht, profitiert von der Einzugsbegleitung von wohnpartner. Das Programm erleichtert den Einstieg, vermittelt praktische Infos zu Hausordnung und lokalen Services und fördert Kontakte in der Nachbarschaft.

Willkommensfeste und persönliche Beratung sorgen dafür, dass Konflikte vermieden und Gemeinschaft aufgebaut wird. 2026 wird die Einzugsbegleitung an rund einem Dutzend Standorten angeboten. Besonders hilfreich in neuen oder nachverdichteten Wohnhausanlagen.

Mehr Service, mehr Nachbarschaft

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál betont: „Wiens Lebensqualität lebt vom respektvollen Miteinander. Mit wohnpartner stärken wir Nachbarschaften, fördern Respekt und schaffen Räume für Begegnung.“ Egal ob Beratung, Unterstützung oder Freizeitangebote – wohnpartner ist verlässlicher Ansprechpartner für alle Gemeindebau-Bewohner.

Mit neuen Grätzl-Zentren, der Respekt-Tour und gezielter Einzugsbegleitung setzt 2026 ein klares Signal. Wer im Wiener Gemeindebau lebt, lebt nicht nur gut, sondern auch gut vernetzt und gut begleitet.

Informationen, Termine und Veranstaltungen unter wohnpartner-wien.at