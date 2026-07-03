Schüler putzen gemeinsam für saubere Wieden

Trotz der sommerlichen Temperaturen ließen es sich die Schüler der PVS St. Thekla nicht nehmen, im Alois-Drasche-Park tatkräftig mitanzupacken.

Eine vorbildliche Aktion der Bezirksvorstehung gemeinsam mit engagierten Schülern. Gemeinsam mit Vorsteherin Lea Halbwidl und dem Wiener Familienbund sammelten sie Müll und leisteten damit einen wertvollen Beitrag für eine saubere Umwelt.

Müll zu Kunstwerken

Besonders kreativ: Ein Teil der gesammelten Gegenstände wurde anschließend mit viel Begeisterung zu Kunstwerken verarbeitet und im Amtshaus Wieden ausgestellt.

Sauberes Zeichen

Ein schönes Zeichen dafür, wie wichtig ein achtsamer Umgang mit unserer Umwelt ist – und dass jede und jeder einen Beitrag dazu leisten kann, wie Bezirkschefin Halbwidl Lea betonte.